Rugby: Los Pumas fueron doblegados por Inglaterra y dejaron una imagen deslucida

La selección Albiceleste dominó durante el primer tiempo , pero no pudo sumar en el Score . Inglaterra se fue al entretiempo arriba por la mínima tras convertir un drop, pero en el segundo tiempo, tres tries liquidaron a Argentina , que aunque descontó, fue superada.

A la hora de partido Pedro Rubiolo convirtió el segundo try y esta vez Carrera acertó dejando a Argentina 22-12 , pero a puro penal y con un nuevo try el equipo ingles se alejó a 35-12.

WhatsApp Image 2025-07-05 at 20.52.20.jpeg Los Pumas perdieron ante un joven pero práctico Inglaterra Gentileza.

La síntesis de la derrota de Los Pumas vs. Inglaterra

Los Pumas (12): Mayco Vivas (Thomas Gallo), Julián Montoya (Bautista Bernasconi), Pedro Delgado (Francisco Coria Marchetti), Lucas Paulos (Santiago Grondona), Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González Facundo Isa (Joaquín Moro), Gonzalo Bertranou (Simón Benítez Cruz) Santiago Carreras Santiago Cordero (Matías Moroni), Justo Piccardo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y 15. Benjamín Elizalde (Nicolás Roger).

Entrenador: Felipe Contepomi

Inglaterra (35): Fin Baxter (Bevan Rodd), 2. Jamie George (Theo Dan), 3. Joe Heyes (Asher Opoku Fordjour), 4. Charie Ewels, 5. Alex Coles, 6. Ben Curry (Chandler Cunningham-South), 7. Sam Underhill (Guy Pepper), 8. Tom Willis (Alex Dombrandt), 9. Ben Spencer (Jack van Poortviet), 10. George Ford, 11. Will Muir (Cadan Murley), 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tom Roebuck, 15. Freddie Steward.

Entrenador: Steve Borthwick

Primer tiempo: 20m, drop de George Ford (I);

Resultado parcial: Los Pumas 0 vs 3 Inglaterra

Segundo tiempo: 41m, try de Tom Roebuck (I); 46m, try de Freddie Steward convertido por George Ford (I); 48m, try de Tom Roebuck convertido por George Ford (I); 52m, try de Pablo Matera (LP); 60m, try de Pedro Rubiolo convertido por Santiago Carreras (LP); 64m, penal de George Ford (I); 68m, penal de George Ford (I); 74m, try de Cadan Murley convertido por George Ford (I).

Árbitro: Angus Gradner (Australia)