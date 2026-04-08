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River iguala ante Blooming en Bolivia por la Copa Sudamericana

El equipo de Núñez y el conjunto boliviano empatan 1 a 1 en Santa Cruz de la Sierra. En River, a los 3' del primer tiempo, fue expulsado Martínez Quarta.

Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Esta racha positiva del Millo continúa en Bolivia, porque con un jugador menos, por la expulsión de Lucas Martínez Cuarta a los 3' de juego, le está ganando 1 a 0 con un gol de Sebastián Driussi.

En el inicio del complemento el equipo boliviano salió en busca del empate y lo encontró a los 8 minutos por medio Anthony Vázquez.

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tomas galvan
Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido

Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido

Las formaciones: Blooming vs River

Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria.

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Gol: PT: 35' Driussi (R).

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas

Minuto a minuto y estadísticas

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