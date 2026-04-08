River iguala ante Blooming en Bolivia por la Copa Sudamericana

River Plate comenzó su camino en la Copa Sudamericana 2026 con todo frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, donde está ganando con un gol de Driussi. El equipo de Eduardo Coudet llega con puntaje ideal en el torneo local y busca ratificar su gran presente en el debut del Grupo H.

El ciclo de Coudet comenzó de forma inmejorable con cuatro victorias consecutivas, incluyendo una reciente goleada sobre Belgrano en el Monumental.

Esta racha positiva del Millo continúa en Bolivia, porque con un jugador menos, por la expulsión de Lucas Martínez Cuarta a los 3' de juego, le está ganando 1 a 0 con un gol de Sebastián Driussi.

En el inicio del complemento el equipo boliviano salió en busca del empate y lo encontró a los 8 minutos por medio Anthony Vázquez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042047719011737743&partner=&hide_thread=false De Bustos para la volea de Driussi y el 1-0 del Millonario frente a Blooming pic.twitter.com/ICHRW170e8 — River Plate (@RiverPlate) April 9, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042039479616020655&partner=&hide_thread=false ¡RIVER QUEDÓ CON DIEZ AL MINUTO!



Expulsado Martínez Quarta ante Blooming



#sudamericana pic.twitter.com/YKXUw17j3Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 9, 2026

tomas galvan Tomás Galvan artillero de la jornada y figura del partido Gentileza Las formaciones: Blooming vs River Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojoza, Moisés Villarroel; Bayron Garcés y Antony Vásquez. DT: Mauricio Soria. River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera; Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet. Gol: PT: 35' Driussi (R). Árbitro: Andrés Rojas (Colombia) Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera Costas Minuto a minuto y estadísticas Embed