Recuperó su actitud y juego: Godoy Cruz derrotó 2-1 a Barracas Central por la Liga Profesional

godoy cruz dos.jpg

No había margen de error. Los jugadores y el cuerpo técnico del Tomba eran consciente que rendían un examen que valía mil puntos ante el Guapo. El escenario no era el mejor. La cancha estaba en pésimo estado tras las fuertes lluvias que azotan a la provincia de Buenos Aires durante las últimas horas. Barro por doquier. No se podía hacer pie y la pilota no picaba. Es más, el partido estuvo a punto de postergarse. Sin embargo, si hay barro, hay buenos augurios. Esa combinación de agua, barro, lluvia, nubes y mínimo de sol, al hincha del Expreso se le explota al corazón. Tal cual sucedió en 1994 en la provincia de Misiones (ascenso al antiguo Nacional B, hoy Primera Nacional), cuando dio los primeros pasos para convertirse en el embajador del fútbol mendocino a nivel nacional e internacional.