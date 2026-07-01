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RD Congo sorprende a Inglaterra y le gana 1-0 en los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Thomas Tuchel caen por la mínima ante los Leopardos en Atlanta. El ganador se medirá ante México en el Estadio Azteca.

Jugadores de la República Democrática del Congo celebran el 1-0 ante Inglaterra.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Minuto a minuto y estadísticas de Inglaterra - Congo:

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