RD Congo sorprende a Inglaterra y le gana 1-0 en los 16avos del Mundial 2026

Inglaterra cae 1-0 ante la República Democrática del Congo, una de las sorpresas de este Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Atlanta Stadium y el primer tanto del duelo fue obra de Brian Cipenga.
Los dirigidos por Thomas Tuchel caen por la mínima ante los Leopardos en Atlanta. El ganador se medirá ante México en el Estadio Azteca.
Inglaterra cae 1-0 ante la República Democrática del Congo, una de las sorpresas de este Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Atlanta Stadium y el primer tanto del duelo fue obra de Brian Cipenga.