Quién es Alessandro Bastoni, el jugador de Italia investigado por un presunto caso de prostitución infantil

La fiscalía de Milán investiga conversaciones de 2020 entre el defensor del Inter y una agencia que coordinaba reuniones privadas con menores para deportistas de élite.

Alessandro Bastoni, referente del Inter de Milán, enfrenta una investigación penal por presunta prostitución infantil. La Fiscalía lo señaló como el primer futbolista formalmente citado tras detectar chats con una agencia de eventos que organizaba encuentros para clientes de alto perfil, incluyendo figuras de la Serie A y empresarios.

La investigación, dirigida por las fiscales Bruna Albertini y Rosaria Stagnaro, se centra en hechos ocurridos en 2020. En aquel momento, el futbolista tenía 21 años y la joven involucrada contaba con 17 años. Las pruebas consisten en escuchas telefónicas y mensajes interceptados entre el jugador y un empleado de la agencia Made.

image Las escuchas telefónicas y la logística de los encuentros privados Los documentos judiciales recogen conversaciones donde Antonio Salamone, empleado de la agencia, gestionaba los detalles logísticos del encuentro. Según las transcripciones, Salamone le habría dicho a Bastoni: “Creo que la menor quiere acostarse contigo”. Ante la duda del jugador por la privacidad, el intermediario respondió: “Ya encontraremos algo; como mucho, la llevarás a casa”.

Los registros indican que Bastoni habría cubierto los gastos de la cena, el transporte y la fiesta posterior. Al día siguiente, tras confirmarse que todo salió según lo acordado, el futbolista respondió a Salamone con la frase: “Todo bien, Leone”. La red investigada también es señalada por suministrar sustancias ilegales, como la denominada “droga de la risa”, a sus clientes.

image Buttini y Deborah Ronchi, dos de los dueños de la agencia investigada. A pesar de las interceptaciones, la joven implicada fue interrogada como testigo y aseguró que “no existió ninguna relación sexual con el futbolista”. Por su parte, el abogado de Bastoni, Salvatore Scuto, afirmó a la prensa que su cliente “niega haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad” y descartó cualquier pago por dichos servicios.

El caso también involucra a otros futbolistas de la liga italiana. Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi fueron citados por la Guardia di Finanza para declarar exclusivamente como testigos. La justicia italiana confirmó que, si se comprueba que las jóvenes implicadas eran mayores de edad en el momento de los hechos, los jugadores no enfrentarán cargos penales. Bastoni deberá comparecer ante la Fiscalía de Milán este viernes 3 de julio.