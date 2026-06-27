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Portugal y Colombia definen al líder del Grupo K en un duelo con impacto en los cruces del Mundial 2026

Ya clasificados a los 16avos de final, portugueses y colombianos se enfrentan para quedarse con el primer puesto de la zona y acceder a un cuadro más favorable en la fase eliminatoria.

Colombia y Portugal chocan por el liderazgo del Grupo K:
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con la clasificación asegurada a los 16avos de final del Mundial 2026, Colombia y Portugal protagonizan uno de los cruces más atractivos del cierre de fase de grupos. Con Cristiano Ronaldo como estandarte del conjunto europeo y Luis Díaz como principal carta ofensiva del seleccionado cafetero, ambos equipos buscarán quedarse con el liderazgo del Grupo K y asegurarse un camino, en principio, más favorable en la fase eliminatoria. El encuentro se juega en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje de Alireza Faghan.

Colombia venció 3-1 a Uzbekistán
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DLA (23)
Cristiano Ronaldo de Portugal celebra el gol que puso el 1-0 sobre Uzbekistán.

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Minuto a minuto y estadísticas de Colombia - Portugal:

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