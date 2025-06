Polémica por la foto con niños de Newell's: Ignacio Malcorra rompió el silencio

Ignacio Malcorra, referente de Rosario Central en la Liga Profesional , expresó su tristeza por la sanción impuesta a los nenes de 9 años suspendidos por Newell's Old Boys que se sacaron una foto con él, y aseguró que el castigo lo tomó por sorpresa.

De nuevo con el Canalla tras las vacaciones, el volante aseguró en conferencia de prensa: “Me da mucha tristeza, me pone mal por los nenes. Siempre me saqué fotos con todos, ellos estaban ahí con mi hijo, me saludaron y se sacaron la foto como lo hacen siempre”.