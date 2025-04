Mundo Boca: el primer equipo de Mariano Herrón de cara a los playoffs de la Liga Profesional

Mariano Herrón, DT interino de Boca Juniors. / Gentileza. Mariano Herrón, DT interino de Boca Juniors. / Gentileza.

En ese once hubo cambio de esquema y una sorpresa entre los integrantes: la presencia de Alan Velasco, el joven de los diez millones de dólares.El ex Independiente y Dallas no pudo afianzarse como titular y no tuvo ni un minuto en el Monumental frente a River.