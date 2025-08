Miguel Ángel Russo rompió el silencio y habló de su futuro en Boca

Russo le restó importancia a los dichos de su hijo Ignacio sobre el presente en el Xeneize, pidiendo que lo dejen en paz. " Déjenlo tranquilo. Él tiene que hablar de él y de Tigre , no busquen otras cosas donde no hay ni va a haber. Él tiene una mentalidad distinta”, solicitó.

Durante las últimas jornadas, el adiestrador tuvo que mantener un diálogo con varios integrantes del plantel para encontrar calma, entre ellos con Miguel Merentiel. Sobre eso, aseguró: “Lo hicimos de forma individual y grupal. Tratando de entender cómo son este tipo de cosas. Hablé con Miguel y con todos. Hablo con todos, en forma grupal. No es que es todo individual. En definitiva, para que todos te entiendan y escuchen, es grupalmente. Acá se hace un mundo sin saber lo que es un plantel y mis manejos y formas. Buscamos siempre lo mejor. Con Merentiel no había mucho para aclarar”.

Las charlas no terminaron allí, e involucraron al Consejo de Fútbol. Sin embargo, los motivos de las mismas no fueron la continuidad del DT. “Yo estoy bien. No me gusta perder, me duele perder. En definitiva, mi forma de vida, manejo y trabajo grupal de estar dentro del club, nos duele todo, pero hay que levantar. Esto es así, no hay otra manera. Todos, el Consejo y todos estamos buscando entrar en lo que más nos gusta que es que gane Boca. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil y duro, pero confiando en lo nuestro”.