Midland gana por la mínima en Maipú

El Deportivo Maipú quiere recuperarse y tiene por delante una chance de oro. Será ante Midland, este domingo desde las 19 horas en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 6 de la Primera Nacional del fútbol argentino. Dirige Matías Billone Carpio.
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22-03-2026 19:34
A estas alturas Bonfigli y Mansilla no pegaban una en el medio del "Depor"
A Maipú le costaba generar situaciones y su rival era mas inteligente en el momento de ser prácticos. La visita no se complicó nunca.
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22-03-2026 19:28
El Cruzado molestaba con Franco Saccone, Marcelo Eggel y Juan Gobbeto.
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22-03-2026 19:26
Marcos Roseti Juan Vega y Maxi Rogoski, cuando se juntaron, complicaron a los defensores locales.
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22-03-2026 19:23
Midland fuerte en el medio, bien Camaño, Violini y Roseti.
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22-03-2026 19:20
Cuarto hora de juego y el Deportivo está muy perdido, y la tranquilidad reina en el elenco rival.
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22-03-2026 19:13
¡Baldazo de agua fría! ¡Goool de Midland! Centro de Lautaro Díaz y Juan Vega no erró, tiró al palo derecho del meta Nahuel Galardi. Mal al defensa local. Gana el Funebrero
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22-03-2026 19:02
Movió Midland!
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22-03-2026 19:02
PT 4' Tiro libre para Maipú, pero no pasó nada
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22-03-2026 19:05
Maipú muy incisivo durante los primeros minutos del juego ante Midland
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22-03-2026 19:07
Midland se está arriesgando más
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22-03-2026 19:09
Poca gente en el estadio de calle Vergara
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22-03-2026 19:11
Midland espera atrás el error del local, para salir atacando
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22-03-2026 19:12
Maipú y Midland se prestan la pelota uno al otro.
¿Cómo vienen?
Deportivo Maipú viene de de una dura derrota ante Atlanta por 3 a 1 el fin de semana pasado, y un laborioso empate 2 a 2 en Tucumán ante San Martín, el Cruzado buscará reecontrarse con la alegría en su reducto frente a su gente, donde su único triunfo hasta el momento en el torneo.
Es cierto que los resultados no son los mejores hasta el momento, pero desde lo futbolístico el equipo no está tan mal. Después de un arranque negativo en Carlos Casares, jugó sus mejores partidos ante Atlético de Rafaela y el Santo del norte del país. Allí pareció encontrar el estado de forma ideal para convertirse en un hueso duro de roer, pero el traspié de la última presentación lo hizo retroceder.
Entendiendo que el panorama no es totalmente oscuro y a modo de mensaje de respaldo a sus jugadores, el entrenador Alexis Matteo tomaría la determinación de sostener al mismo once inicial de cara a este domingo. Tampoco habrá cambios respecto al esquema táctico.
Enfrente estará Midland, un equipo que viene de lograr el ascenso en la Primera B Metropolitana y que ha estirado su buen andar en el arranque de este año con Joaquín Iturrería en el banco de los suplentes. Perdió en el debut ante Gimnasia de Jujuy, pero luego se recuperó y metió dos empates (Quilmes, Almagro) y una victoria (frente a Colegiales).
Formaciones de Deportivo Maipú
Formación de Midland
Datos del partido:
Estadio: Omar Sperdutti
Árbitro: Matías Billone Carpio
Hora: 19
TV: LPF Play
Minuto a minuto y estadísticas:
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