Midland gana por la mínima en Maipú

El Deportivo Maipú quiere recuperarse y tiene por delante una chance de oro. Será ante Midland, este domingo desde las 19 horas en el Estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 6 de la Primera Nacional del fútbol argentino . Dirige Matías Billone Carpio.

A estas alturas Bonfigli y Mansilla no pegaban una en el medio del "Depor"

A Maipú le costaba generar situaciones y su rival era mas inteligente en el momento de ser prácticos. La visita no se complicó nunca.

Live Blog Post Marcos Roseti Juan Vega y Maxi Rogoski, cuando se juntaron, complicaron a los defensores locales.

Live Blog Post Midland fuerte en el medio, bien Camaño, Violini y Roseti.

Live Blog Post Cuarto hora de juego y el Deportivo está muy perdido, y la tranquilidad reina en el elenco rival.

Live Blog Post ¡Baldazo de agua fría! ¡Goool de Midland! Centro de Lautaro Díaz y Juan Vega no erró, tiró al palo derecho del meta Nahuel Galardi. Mal al defensa local. Gana el Funebrero

Live Blog Post Movió Midland!

Live Blog Post PT 4' Tiro libre para Maipú, pero no pasó nada

Live Blog Post Maipú muy incisivo durante los primeros minutos del juego ante Midland

Live Blog Post Midland se está arriesgando más

Live Blog Post Poca gente en el estadio de calle Vergara

Live Blog Post Midland espera atrás el error del local, para salir atacando

Live Blog Post Maipú y Midland se prestan la pelota uno al otro.

¿Cómo vienen?

Deportivo Maipú viene de de una dura derrota ante Atlanta por 3 a 1 el fin de semana pasado, y un laborioso empate 2 a 2 en Tucumán ante San Martín, el Cruzado buscará reecontrarse con la alegría en su reducto frente a su gente, donde su único triunfo hasta el momento en el torneo.

Deportivo Maipú - Atlético de Rafaela, por la Primera Nacional Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa Deportivo Maipú

Es cierto que los resultados no son los mejores hasta el momento, pero desde lo futbolístico el equipo no está tan mal. Después de un arranque negativo en Carlos Casares, jugó sus mejores partidos ante Atlético de Rafaela y el Santo del norte del país. Allí pareció encontrar el estado de forma ideal para convertirse en un hueso duro de roer, pero el traspié de la última presentación lo hizo retroceder.

Entendiendo que el panorama no es totalmente oscuro y a modo de mensaje de respaldo a sus jugadores, el entrenador Alexis Matteo tomaría la determinación de sostener al mismo once inicial de cara a este domingo. Tampoco habrá cambios respecto al esquema táctico.

Atlanta vs Deportivo Maipú El Cruzado y el Bohemio no se sacan ventaja y empatan sin goles en Villa Crespo. PrensaMaipú

Enfrente estará Midland, un equipo que viene de lograr el ascenso en la Primera B Metropolitana y que ha estirado su buen andar en el arranque de este año con Joaquín Iturrería en el banco de los suplentes. Perdió en el debut ante Gimnasia de Jujuy, pero luego se recuperó y metió dos empates (Quilmes, Almagro) y una victoria (frente a Colegiales).

Formaciones de Deportivo Maipú

Miapu midland

Formación de Midland

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Datos del partido:

Estadio: Omar Sperdutti

Árbitro: Matías Billone Carpio

Hora: 19

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas: