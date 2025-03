¿Messi no juega? Las dudas de Javier Mascherano que preocupa a la Selección Argentina

En la previa del duelo por octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Cavalier de Jamaica, el Inter Miami no tiene a sus once jugadores confirmados , ya que el entrenador Javier Mascherano puso en duda la presencia de Lionel Messi en este duelo clave por la competición continental.

Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa ante el inminente duelo de Inter Miami y aseguró que todavía no tiene pensado a los once jugadores que utilizará: “ La probabilidades son como el resto de jugadores, vamos a ver qué decisión tomamos mañana , a día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo”.

Javier Mascherano sobre el estado de Lionel Messi:



"No está lesionado, ha sentido sobre carga"



"No está lesionado, ha sentido sobre carga"

Pretende cuidarlo para evitar una ausencia de mucho tiempo.

“Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos, algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron”, cerró Mascherano sobre la situación del capitán del equipo, quien lleva dos goles y dos asistencias en los tres partidos oficiales que el Inter Miami disputó en 2025.