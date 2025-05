Marcos Rojo sobre la salida de Fernando Gago de Boca: "Me golpeó mucho"

El defensor y capitán de Boca, Marcos Rojo, brindó una extensa entrevista donde tocó todos los temas que giran en torno al presente del equipo y su relación con Fernando Gago y Mariano Herrón. El ex Manchester United hizo un repaso profundo de la actualidad Xeneize, mostrando autocrítica, reflexión y una fuerte defensa de sus compañeros.

Pedido de disculpas y desmentida de una cargada, las heridas del clásico: image.png Marcos Rojo y la gorra de la discordia web Uno de los primeros temas que abordó fue su polémica frase tras el superclásico con River, donde dijo no sentirse en deuda con la gente. “Sabía que podía mandarme alguna de esas porque estaba bastante caliente. No debí haberlo dicho, no lo pensé bien. Respondí en caliente, pero no es lo que siento. El hincha de Boca espera que juguemos la Libertadores y peleemos el campeonato. Ahora trataremos de dar lo mejor para ganar el torneo”, reconoció Rojo, haciendo un llamado a la unidad y al compromiso colectivo en esta nueva etapa.

También desmintió cualquier provocación por la gorra con una "B" que usó en ese partido: “La uso siempre. Es mi gorra favorita, nunca lo hice con intención de cargar”.

Marcos Rojo y su sorpresa por la salida de Fernando Gago: "Fue un golpe duro" El Boca de Fernando Gago se entrena con la mente fija en el Superclásico. El Boca de Fernando Gago duró poco El defensor también habló en la entrevista proporcionada al programa F90 de ESPN, de la salida de Gago, a quien calificó como un amigo y una persona clave en su retorno al fútbol. “Me golpeó mucho, no la esperaba. Hablé con él a la noche después del partido y al otro día ya no estaba. Fue un golpe duro para todos”, explicó.

Además, contó que el actual cuerpo técnico, encabezado por Herrón, ya les confirmó que estará al mando del equipo hasta el final del Torneo Apertura: “Es un gran profesional y estoy de acuerdo en que tome las decisiones. Nos dio tranquilidad y vamos a trabajar para que Boca sea campeón”.