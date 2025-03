Marcelo le tiró flores a Lionel Messi: "Lo aprecio mucho. Quería hacerle falta pero era muy rápido"

Marcelo, sobre Lionel Messi: "Quería hacerle falta pero era muy rápido"

image.png Lionel Messi y Marcelo en un clásico entre el Madrid y el Barcelona

Su asentamiento en el Merengue coincidió con la llegada del delantero portugués y el inicio de este enfrentamiento con Messi, al cual el brasileño confesó que nunca le pudo hacer una falta: “Aprecio mucho a Messi. Es increíble. No lo podía ni ver, era muy rápido. Quería pegarle, hacerle falta... Pero no pude porque era muy rápido. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado", aseguró.