Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tévez en la pelea por ser el DT de Vélez Sarsfield

El inicio de 2025 ha sido durísimo para el Fortín. Tras el fallido pase de Valentín Gómez a Europa , que desequilibró las arcas de la institución y le sacó por tres meses al mejor futbolista de su plantel, el equipo no pudo hacer suya la idea del ex DT de Tigre, y sólo sacó un triunfo (Copa Argentina) y dos empates, cosechando duras seis derrotas. Para colmo, en ese lapso hizo sólo un gol, el de penal de Romero por la Copa. Nada más. Muy poco para ser el actual campeón.

Por el momento, el único impedimento sería lo económico, ya que se trata de un contrato caro para el fútbol argentino, y más para un Vélez que está sufriendo en ese aspecto. Sin embargo, se trata de la opción número 1 de los popes, que estarían dispuestos a hacer un esfuerzo para recuperar la buena producción del 2024.

Carlos Tévez y Julio César Falcioni en la danza de nombres de Vélez Sarsfield:

image.png Tévez fue ofrecido a Vélez, pero no estaría en los planes de la directiva

Los nombres rutilantes no terminan con el Mellizo. Carlos Tévez, también exdelantero de Boca Junios, fue ofrecido a Vélez en las últimas horas para convertirse en el nuevo DT. Tras su paso por Independiente de Avellaneda en el primer semestre del año pasado, el Apache no se encuentra al frente de un plantel, y tiene la intención de volver al ruedo.

Sin embargo, la pobre producción al frente del Rojo y de Rosario Central, y el tiempo que lleva sin dirigir serían los principales motivos que llevaron a los dirigentes a descartar esa posibilidad, por lo menos en un principio.

Mientras tanto, Julio César Falcioni se lanzó como candidato en una entrevista radial, donde aseguró que: “Tengo ganas de dirigir a Vélez. Me crié en el club, fui hincha toda mi vida y fue ahí el inicio de mi carrera. Es mi casa. Ahora que no estaba trabajando intenté estar más cerca del equipo junto a mi nieto. Ahora no he ido por respeto, pero cuando le iba bien iba a la cancha”.