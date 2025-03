Lionel Messi y Franco Colapinto se acercan debido a un acuerdo que firmó Inter Miami

Lionel Messi no estará presente ante el Houston Dynamo

Ralf Schumacher advierte a Jack Doohan: “Si no rinde en Australia, será reemplazado por Colapinto”

image.png Ralf Schumacher habló sobre las posibilidades de Franco Colapinto

El expiloto de Fórmula 1 fue consultado sobre el futuro de Alpine, debido a su amplio conocimiento de Flavio Briatore, cabeza fuerte de la escudería, y fue muy pesimista sobre las posibilidades de Doohan. "No estoy escuchando nada en este momento, pero conozco a Flavio. Si el chico no rinde, probablemente tampoco fue muy fuerte en la prueba, pero por lo que he escuchado, su reemplazo pasará bastante rápido”.

Además, aseguró que el novato corredor irá al todo o nada en su propio país. “Flavio lo sabe bien: después de Australia todo podría acabarse. No tiene mucho futuro ahora. Ahora se va a Melbourne y va a pisar el acelerador a fondo. En las dos o tres primeras carreras, por supuesto, podría convertirse en una superestrella. Pero no parece que vaya a ser así en este momento”