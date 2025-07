Liga Profesional: Solari tras el empate del Tomba: ""Fue una tarde muy emotiva"

El Feliciano Gambarte vivió una auténtica fiesta . Colmado de hinchas en cada rincón, el estadio vibró como hacía años no lo hacía. Más allá del empate sin goles frente a Sarmiento de Junín , la emoción del reencuentro con el barrio fue total. Sin embargo, dentro del campo, el equipo de Esteban Solar i no logró trasladar esa euforia al resultado.

Tras el partido, el entrenador rosarino Esteban Solari valoró el esfuerzo de sus dirigidos aunque admitió que el resultado no los dejó conformes: "Todos queríamos darle una alegría a la gente. No se pudo, pero rescato la entrega del equipo frente a un rival muy difícil. Cuando no se puede ganar, y más en una tarde tan cargada de emociones, lo importante también es no perder", expresó el entrenador tombino.