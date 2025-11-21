21 de noviembre de 2025 - 12:42

Lanús vs. Atlético Mineiro por el sueño de conquistar la Copa Sudamericana: formaciones, horario y TV

En la recta final de un semestre utópico, Lanús buscará levantar la segunda Copa Sudamericana de su historia ante el Galo de Brasil.

COPA SUDAMERICANA. Lanús vs. Atlético Mineiro, definirán el campeón 2025 en Asunción.&nbsp;

COPA SUDAMERICANA. Lanús vs. Atlético Mineiro, definirán el campeón 2025 en Asunción. 

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El duro mensaje del plantel de Independiente: de la injusticia al pedido al fútbol argentino. 

Copa Sudamericana: el mensaje del plantel de Independiente de Avellaneda tras la descalificación del certamen

Por Redacción Deportes
El Granate eliminó el equipo trasandino al imponerse 1 a 0 y es el único equipo argentino en la final de un torneo Continental. 

Lanús venció a Universidad de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes

Copa Sudamericana: cómo llega el Club Atlético Lanús a la gran final

El cuadro bonaerense viene de derrotar 3 a 1 a Atlético Tucumán en un duelo que le permitió clasificar como segundo de la Zona B a los playoffs del Torneo Clausura, donde se verá las caras con Tigre. El Grana afronta este compromiso en medio de un muy buen semestre en el que perdió sólo uno de sus últimos 13 partidos (2 a 1 en el clásico con Banfield). Su trayecto en el torneo comenzó en el Grupo G, en el que clasificó como puntero invicto imponiéndose a Vasco Da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello, su camino a la final continuó y dejó regados a Central Córdoba por penales, a Fluminense con un triunfazo por la mínima en el Maracaná y a la U. de Chile en un partido caliente en La Fortaleza, que se definió por un gol de Rodrigo Castillo.

G6RxNF7XEAAF_41
COPA SUDAMERICANA. La Ciudad de Lan&uacute;s en estado de demencia total.&nbsp;

COPA SUDAMERICANA. La Ciudad de Lanús en estado de demencia total.

Copa Sudamericana: cómo llega el Atlético Mineiro a la gran final

Por otro lado, el año del Galo no tuvo tantos puntos positivos, tuvo dos entrenadores y a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad, cayó goleado por Cruzeiro, su clásico rival, en cuartos de la Copa de Brasil y marcha décimo en el Brasileirao, alejado de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores, por lo que su última baza para poder disputar la competencia en la que fue subcampeón en 2024 será el éxito ante Lanús. Su camino a la final fue más discreto, quedó segundo en un Grupo H liderado por Cienciano y tuvo que jugar los playoffs, allí venció por penales a Atlético Bucaramanga. Una vez en octavos, tachó a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Embed

La probable formación de Lanús vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

  • 1.Nahuel Losada
  • 2.Gonzalo Pérez
  • 3.Carlos Izquierdoz
  • 4.José Canale
  • 5.Sasha Marcich
  • 6.Agustín Medina
  • 7.Agustín Cardozo
  • 8.Eduardo Salvio
  • 9.Marcelino Moreno
  • 10.Rodrigo Castillo
  • 11.Ramiro Carrera

DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de Atlético Mineiro vs. Lanús por la Copa Sudamericana

  • 1.Everson
  • 2.Renzo Saravia
  • 3.Junior Alonso
  • 4.Víctor Hugo
  • 5.Guilherme Arana
  • 6.Alan Franco
  • 7.Igor Gomes
  • 8.Gustavo Scarpa
  • 9.Bernard
  • 10.Dudu
  • 11.Hulk

DT: Jorge Sampaoli.

Lanús vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 17
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Juan Lara
  • TV: D Sports
  • Estadio: Defensores del Chaco (Asunción) .

Lanús vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Defensores del Chaco, elegido para la gran final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro ya tiene estadio confirmado

Por Redacción Deportes
El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.

Fórmula 1: Franco Colapinto afirmó que le "cuesta tener buenas sensaciones con el coche de Alpine"

Por Redacción Deportes
INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila. 

Sufre Independiente Rivadavia: Sebastián Villa y un mensaje a modo despedida, su futuro estaría en River

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto (Alpine) completó una positiva segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto cerró la segunda práctica en Las Vegas con un auto "inmanejable" y banderas rojas pero con un mejor tiempo

Por Redacción Deportes