Lanús vs. Atlético Mineiro por el sueño de conquistar la Copa Sudamericana: formaciones, horario y TV

Copa Sudamericana: cómo llega el Atlético Mineiro a la gran final
Por otro lado, el año del Galo no tuvo tantos puntos positivos, tuvo dos entrenadores y a pesar de haber ganado el Campeonato Mineiro con autoridad, cayó goleado por Cruzeiro, su clásico rival, en cuartos de la Copa de Brasil y marcha décimo en el Brasileirao, alejado de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores, por lo que su última baza para poder disputar la competencia en la que fue subcampeón en 2024 será el éxito ante Lanús. Su camino a la final fue más discreto, quedó segundo en un Grupo H liderado por Cienciano y tuvo que jugar los playoffs, allí venció por penales a Atlético Bucaramanga. Una vez en octavos, tachó a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.