La pelota parada es la criptonita de Atlético Club San Martín: cayó 2 a 1 ante Bolivar

Atlético Club San Martín no pudo hacer pie en un reducto complicado, y perdió 2 a 1 ante Ciudad Bolivar en la fecha 8 de la Zona 2 del Torneo Federal A . El dueño de casa pegó dos veces de córner, y le quitó la chance a su rival de alcanzarlo en la cima. Descontó Felipe Rivarola.

El Celeste pegó de entrada en un tiro de esquina, con el tanto de cabeza del defensor central Elías Martínez cuando sólo transcurrían 5 minutos. Esa diferencia, lejos de generar una distancia en el juego para el local, profundizó la tenencia de balón de un Chacarero que no se desesperó, y trató de mostrarse ordenado en todas sus líneas.

Bolivar - San Martín (2).png Atlético Club San Martín cayó en Buenos Aires ante Bolivar Prensa ACSM

Si bien el equipo de Mauricio Elena tuvo más tiempo la pelota, no logró conectar con sus dos delanteros de área, por lo que no hubo oportunidades para alcanzar el empate. En ese sentido, Gonzalo Laborda sólo fue un espectador y no tuvo que ensuciarse sus ropas.