La emotiva palabra de Julián Álvarez, tras la polémica eliminación

El delantero de la Selección Argentina y ex jugador de River, Julián Álvarez fue el gran protagonista mundial este miércoles, en el partido correspondiente a los octavos de final de la Liga de campeones ( Champions League ).

Inmediatamente, la polémica se hizo presente, ya que no hubo una imagen clara que demostrara lo sancionado. Es por eso que desde el lado de Atlético de Madrid instalaron la polémica y comenzaron con los reclamos. De hecho, tal fue la repercusión que desde UEFA tuvieron que lanzar un comunicado para explicar la decisión.

Tras la eliminación, la Araña escribió unas emotivas palabras: “Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial”, indicó.

“Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene. Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación”, continúa el mensaje. El detalle es que, en la gran mayoría de sus publicaciones en Instagram, Julián se expresa con pocas palabras. En este caso, prefirió escribir un largo comunicado.

Que dijo el jugador sobre el penal

Hasta el momento, la Araña no ha hablado públicamente con los medios en torno a lo sucedido vs. Real Madrid. Sin embargo, se pudo saber que habló con uno de sus compañeros sobre la acción y dijo: “No sé, puede ser”. Es decir, no negó que haya tocado la pelota con los dos pies en su ejecución.