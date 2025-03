Liga Profesional de Fútbol: Independiente piensa en Racing y confirmó el regreso de dos titulares

De movida, Marcone sabe que estará en el once titular, luego de haber purgado el partido de suspensión por acumulación de amonestaciones ante el Ciclón. De esta manera, el exjugador de Arsenal, Lanús y Boca dirá presente en el medio del campo de juego. En tanto, Santiago Montiel se encuentra al 100 por ciento desde lo físico, luego de haber superado un edema muscular.

En tanto, en el mediocampo persiste una duda que Vaccari todavía no resolvió y podría cambiar drásticamente al equipo de cara al duelo ante la Academia. Es que, si bien el DT parece decidido en incluir a Millán entre los titulares, todavía no definió si jugará como volante o como extremo. Si se inclina por la primera opción, entonces Luciano Cabral no sería de la partida, Millán iría al medio y Santiago Hidalgo y Diego Tarzia definirían al tercer delantero, mientras que si se decide por la segunda, entonces el chileno jugará en el medio y el bahiense irá de extremo junto a Montiel.