La dura confesión de Alexander Zverev que encendió las alarmas sobre la salud mental en el tenis: "muy solo"

Alexander Zverev es un tenista alemán de origen ruso que debutó con el pie izquierdo en Wimbledon tras caer en cinco sets (7-6 (7), 6-7 (10), 6-3, 6-7 (7) y 6-4) contra el francés Arthur Rinderknech. Lo cierto es que lo preocupante no fue su tenis, sino las declaraciones post partido donde expuso su mayor padecimiento.

El N°3 del mundo no dejó pasar el hecho de que, en estos momentos, está atento a su salud mental, ya que asegura no estar pasando por un buen momento personal, lo que se traslada al terreno de juego.

Embed - A thriller lasting TWO DAYS! I Arthur Rinderknech vs Alexander Zverev | Highlights | Wimbledon 2025 ¿Qué dijo Zverev tras la derrota en Wimbledon? El tenista alemán indicó que le cuesta “encontrar alegría” y que está trabajando para salir de este mal momento, que comenzó a principios de año. “A veces me siento muy solo en la cancha. Tengo problemas a nivel mental y lo llevo sintiendo después del Abierto de Australia. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la pista. Jamás había experimentado algo así”, comenzó Zverev, visiblemente afectado.

Lo cierto es que el jugador dilucidó que la derrota ante Rinderknech fue la gota que rebasó el vaso y lo hizo exponer ante los medios su situación: “Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este lugar, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”, indicó.

Embed - El DURO ALEGATO de ZVEREV sobre su DEPRESIÓN: impresiona escucharle Por último, reconoció que se va a dormir “sin motivación por levantarme al día siguiente" y que "incluso cuando gano, como en Stuttgart o Halle, no es necesariamente la sensación que antes me producía, de felicidad para seguir adelante. Simplemente no la tengo ahora mismo, y, repito, es la primera vez en mi vida que la siento”.