La diez de la Selección Argentina ya tendría dueño de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La Albiceleste ya se encuentra entrenando de cara a los partidos ante Uruguay y Brasil, mientras el adiestrador define los once que visitarán a la Celeste en medio de una extensa lista de bajas por lesión, entre ellas la más significativa: Lionel Messi.

Ante la ausencia del capitán y emblema de la Selección Argentina, la camiseta con el número diez deberá tener un nuevo dueño, al menos para estos dos partidos. Teniendo en cuenta que el cordobés Paulo Dybala, quien en otras ocasiones había tomado ese dorsal cuando la Pulga no estaba presente, tampoco podrá jugar por lesión, el elegido sería otro jugador que ya tiene la experiencia de portar la casaca más pesada del conjunto nacional.

Lionel Messi, baja sensible para la Selección Argentina

Si bien no es la primera vez que un jugador distinto a Messi usa la 10 en la Selección, si es un hecho que no pasa desapercibido. Ahora, Correa tendrá la oportunidad de representar una vez más ese dorsal.

Cabe destacar que Alexis Mac Allister ya había hablado de la posibilidad de que Correa sea quien use la significativa camiseta de Messi, en diálogo con OLGA: “No se sabe quién la va a usar. Ángel Correa la llevó cuando Leo no estuvo, pero no sabría decirte”, comentó.