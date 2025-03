Alexis Mac Allister reveló sus secretos para la preparación de partidos

Lejos de dar una respuesta clara, Alexis eligió tirar la pelota afuera, aclarando que esa camiseta es propiedad de Lionel. "Hasta el día de hoy, no se sabe, o al menos yo no me enteré. De los que estamos, creo que Ángel Correa la usó cuando Messi no estuvo. Paulo también, pero no está. No sabría decirte, pero mientras Leo esté, es de él y va a ser pasajera para otros".