Falcioni sobre su relación con Juan Román Riquelme: "Tengo códigos. Cada uno sabe lo que pasó"

Ante la pregunta de si hubo un boicot en esa final, lejos de alejar los fantasmas y desmentir los rumores, el técnico fue reservado y los alimentó: "No sé, tengo códigos, me los guardo para mí. Cada uno sabe lo que pasó ", expresó.

Falcioni también rememoró momentos particulares, como la conversación con un jugador que lloraba antes del partido, producto del fuerte impacto por la salida del diez Xeneize: " Le dije: No llores, sos un boludo, no vas a jugar más una final de Copa Libertadores . Y así fue", reveló para ESPN.

Falcioni también reflexionó sobre su enfoque como entrenador y defendió sus decisiones: "No me peleé con nadie, tomé decisiones nada más. Si no estabas bien, no te ponía. Fuimos campeones invictos con 12 puntos de ventaja, así que tan equivocado no estaba", afirmó. A su vez, recordó además un episodio emblemático que terminaría con su salida de la institución: "La Bombonera se me cayó encima cuando lo saqué contra All Boys".

Por último, el exentrenador reiteró que si bien no prescindió de Riquelme, las lesiones eran determinantes a la hora de mandarlo a la cancha o no citarlo: "Si estaba lesionado, no jugaba. A veces se apura la recuperación de un jugador y otras no".