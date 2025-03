Julieta Cruz: "Todos los días cumplo mi sueño, jugar en Boca"

July se ha convertido en una de las grandes jugadoras que ha dado el fútbol femenino mendocino . Su paso por la actividad local prácticamente fue fugaz. En el único club que jugó fue en Huracán Las Heras, pero en futsal, y reforzaba el once del Globo cuando disputaba los Juegos Evita. Tenía 13 años cuando llegó al equipo de calle Olascoaga acompañada de Alejandra, su mamá, quien siempre apoyó sus decisiones. Luego de pasar por la Selección Argentina Sub 17, a los 16, tomó la decisión de instalarse en Buenos Aires.

En los últimos meses, Julieta, volvió a ser tentada por el fútbol árabe y el Corinthians de Brasil . "Me han llamado un par de veces para jugar en Arabia, pero les dije que no. El Flamengo me llamó por tercer año consecutivo, pero por ahora me quedo en Boca", aseguró la defensora que nacio en General Alvear.

-Con tantas posibilidades ¿Por qué no te has ido a jugar al extranjero?

-A decir verdad, yo no juego al fútbol por la plata y esto no quiere decir que no me paguen, pero en Boca me siento muy bien. Estoy feliz. Este año voy a cumplir 10 años en el club y sueño con ganar la Libertadores con Boca.

-¿Cómo fue que te animaste a instalarte en Buenos Aires?

-Desde chiquita dije que mi sueño era jugar al fútbol. Se dio la posibilidad de jugar en la Selección Mendocina, tenía 14 años, en los Juegos Evita, torneos que te abren un montón de puertas y caminos. Después fui a una prueba en Guaymallén con la Selección Sub 17. Ahí me vieron y me fui a Buenos Aires a entrenar en la Selección y en River. Mis primeros pasos fueron en la Sub 17 y estuve en el conjuto Millonario un año y medio.

-¿Pasaste por algún club de Mendoza?

- Jugué un tiempo en Huracán Las Heras, pero en el futsal.

-Sos de General Alverar, ¿Cómo llegaste a Huracán?

-Con la Selección de Alvear siempre jugábamos las finales de los Evita frente a Huracán Las Heras, con quien perdíamos. Después, ellos me llevaban como refuerzo de Mendoza para jugar en Mar del Plata las instancias Nacionales de los Evita. Ahí empezó todo.

El apoyo familiar, clave en un momento difícil:

-Tu mamá ha sido un puntal fundamental.

-Sí, ella siempre ha estado al pie del cañón. Es muy importante que la familia apoye desde el lugar que sea no solo en lo económico sino desde lo emocional y sentir que realmente quieren que vos te dediques a lo que quieres.

-¿Cómo fue la experiencia de jugar en River?

-Yo estaba muy bien. Me tocó defender la camiseta de River y en ese momento siendo hincha de Boca, pero uno tiene que separarse y ser profesional. Era una oportunidad que se me daba y yo quería cumplir mi sueño , jugar en Boca. No me arrepiento de haber jugado en River.

-¿Tuviste algunos problemas de salud y casi abandonaste el fútbol?

-Tuve algunos problemas en el corazón y fue una de las causas por las que me fui de River.

-¿Qué fue lo que te pasó?

-Tenía taquicardias, algo no me había pasado nunca. Fue un momento muy jodido porque estuve al borde de que me diera un paro cardíaco. Luego de un partido mis pulsaciones estaban en 210. Mi corazón se la bancó. Ahí me suspendieron todas las actividades hasta saber qué me había pasado. Se encontró el problema y gracias a Dios me permitió seguir jugandodo.

-¿Te operaron o tuviste un tratamiento?

-Sí, me operaron, pero después no quería seguir jugando al fútbol, no estaba bien y ya no jugaba en River. Era chica, tenía 18 o 19 años, no quería seguir. Me sentí frustrada, pero entendí que por algo pasan las cosas. Otra vez fue mi vieja la que me levantó y, el llamado de Marcela Lesich (un emblema del fútbol femenino argentino y de Boca), quien ya no está con nosotros. Fue ella quien me llamó y me dijo que me quería en Boca. Me levanté de la cama, le di para adelante y no me fui más de Boca.

-¡Cumpliste el sueño de la piba!

(Ríe)… Siiii. Cuando tenía 8 años me hicieron una nota en un diario del General Alvear y me preguntaron cuál era mi sueño, dije; que era jugar en Boca y la Selección Argentina. Hoy, 20 años después, puedo decir que los cumplí; jugar en la Selección, un Mundial y cumplo todos los días el sueño de jugar en Boca, que es mi segunda casa y donde me siento muy cómoda.

Su relación con Juan Román Riquelme, y la actualidad del Xeneize:

-¿Quiénes han sido tus referentes?

-Me encantaba el Negro Ibarra. Después, uno de los mayores ídolos es Román (Riquelme), por su manera de jugar y su talento. El Negro Tévez, porque iba al frente. Te voy a nombrar todos los referentes de Boca (deja escapar una carcajada). Fueron jugadores que me marcaron en mi in fancia. Me da mucho orgullo decir que quien era mi ídolo hoy, como presidente del club, puedo tener una charla fluida o una ida y vuelta de diferentes cosas relacionadas con el deporte, sobre todo el fútbol. Román es una persona que siempre está bien predispuesta.

-¿Cómo ves este Boca tan criticado que ha tenido sus vaivenes y ha que dado eliminado de la Copa Libertadores?

-Como hincha duele. Es que Boca se caracterizó por ganar como sea y estar peleando en competencias internacionales. Hoy, que estemos en esta situación da bronca porque los resultados no se dan. La gente externa al club culpa a este o aquello, pero son muchos factores que llevan a que los resultados no se den. Desde mi lugar solo quiero que Boca vuelva a ser el Boca de siempre. En las malas es donde se ve al verdadero hincha, porque en las buenas es fácil ser hincha de Boca. Yo siempre voy a apoyar desde el lado positivo y creyendo que las co sas van a mejorar.

-¿El club ha crecido en los últimos tiempos?

-Sí, Román al fútbol femenino y al resto de las actividades las apoya muchísimo, siempre quieren que estemos en lo más alto, algo que dijo desde el primer día que llegó. Siempre cumplió. Boca ha crecido mucho como institución, lo que sucede es que los resultados en Primera no se dan y es todo lo que se ve.

-¿Qué les decís a las pibas que sueñan con el fútbol grande?

-Les cuento mi experiencia, les digo que se animen a cumplir sus sueños y que nada las detenga. En el camino van a encontrar muchos "no y muchos no se puede" porque sos mujer. Hay que parar un poco con ese tabú. Siempre se puede, mientras haya constancias y perseverancia podés llegar y cumplir tus sueños. No hay que tener miedo, sólo decisión. Con actitud, todo se cumple. Es imposible rendirse.