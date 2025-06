Julián Álvarez será papá: el delantero argentino anunció que espera su primer hijo

Según supo Noticias Argentinas, el futbolista se encontraba en pleno entrenamiento con el Atlético de Madrid, que disputa el Mundial de Clubes en Estados Unidos, cuando fue abordado por el cronista Matías Pelliccioni. Ante una insinuación sobre su posible paternidad, Julián no dudó: “Voy a ser papá. No lo había dicho, pero estamos muy contentos. Ojalá pueda festejar un gol de manera especial mañana”.

Julián Álvarez fue sorprendido con una pregunta al aire y terminó confirmando una noticia que todavía no había anunciado: será papá por primera vez.



— LOS ANDES (@LosAndesDiario) June 22, 2025

Fue un cronista de TyC Sports quien, al consultarle si iba a ser papá y si festejaría en alusión a ello, propició la revelación. Álvarez, un tanto sorprendido, respondió: “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”. El periodista, al ver la reacción del futbolista, afirmó: “¿Salió? Bueno, es una primicia”. Finalmente, el delantero del Atlético de Madrid expresó su alegría: “Gracias, estamos muy contentos”.