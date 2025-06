Matías Pelliccioni explica la verdad tras confirmar la paternidad de Julián Álvarez: "Me quiero matar..."

Se trata del reconocido comunicador y cronista Matías Pelliccion i, quien abordó al jugador en la salida de un entrenamiento con el Atlético de Madrid e insinuó algo sobre una posible paternidad y Julián no dudó: “Voy a ser papá. No lo había dicho, pero estamos muy contentos . Ojalá pueda festejar un gol de manera especial mañana”.

“Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá , pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, prosiguió el jugador de la Selección, a lo que el periodista, al ver la reacción del futbolista, afirmó: “¿Salió? Bueno, es una primicia”. Finalmente, el delantero del Atlético de Madrid expresó su alegría: “Gracias, estamos muy contentos”.

“ Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián . Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título”, comenzó el cronista. “ Me comí un rumor recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del país y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso”, agregó el comunicador.

d45s5s.jpg El pedido de disculpas de Mati Pelliccioni

Por último, en sus historias de Instagram reconoció y lamentó su “grave error”, y expresó: “Le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente”, sentenció el periodista que se encuentra cubriendo el Mundial de Clubes en los Estados Unidos.