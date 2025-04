Jugó con Messi, fue campeón del mundo y hoy sufre un extraño problema en sus rodillas

Gianluca Zambrotta, exjugador italiano que fue compañero de Lionel Messi en el F.C. Barcelona de 2006 a 2008 y campeón del mundo con Italia en 2006, habló en el podcast Bsmt de su país, donde realizó un repaso de su trayectoria futbolística y reveló la extraña afección que posee y que, con el correr de los año, no ha hecho sino acrecentarse.

El exlateral de la Selección de Italia hizo público que padece una dolencia que lleva el nombre de "genu varo", también conocido como "piernas arqueadas", donde el paciente posee piernas curvadas hacia afuera y que el propio deportista convirtió en viral en los últimos tiempos.

GolZ7ctXUAAPYJ3.jpg "Durante mi carrera no he tenido ninguna lesión importante. Me han operado tres veces de los meniscos internos; actualmente no los tengo ni en el izquierdo ni en el derecho, por lo que con el tiempo mis piernas se han arqueado y hoy soy un modelo de laboratorio para muchos cirujanos" explicó el multicampeón con Juventus.

Lo cierto es que este padecimiento impactó en la calidad de vida de Gianluca, donde los médicos que lo han evaluado no dejan de sorprenderse por sus capacidades motoras, considerando el deterioro visible de sus rodillas. “Los médicos me miran y me preguntan cómo camino. Dentro de unos años tendré que llevar una prótesis completa”, reveló.

fifaworldcup_480889346_18491914042061984_7406705146799040045_n.jpg ¿En qué consiste el tratamiento que deberá realizarse Zambrotta? Sobre el procedimiento que deberá someterse, Zambrotta explicó: “Tendré que hacerme una osteotomía. Básicamente, me enderezarán las piernas cortando pequeños trozos de hueso por encima y por debajo e insertando placas, para intentar no tener que ponerme una prótesis total ahora, aunque me la tendrán que poner dentro de unos años”.

“El problema ha empeorado con el tiempo, debido tanto a cierta exposición genética como a la falta de meniscos internos, y entonces quizás debería haber empezado a trabajar en ello antes”, reflexionó el deportista que suele mostrarse jugando al pádel. gz19padel_484200119_18043845533608167_5991832308761706812_n.webp La etapa de Zambrotta como compañero de Messi Gianluca Zambrotta fue compañero de Messi desde el 2006 hasta el 2008 y allí solamente obtuvo una Supercoa de España en 82 partidos disputados. Sibre su estancia al lado de Lionel Messi, Zambrotta expresó: "Se veía que era un talento puro, un campeón. Cuando yo llegué al Barcelona Messi llevaba ya dos o tres años con el primer equipo, llevaba varios partidos y ya era un jugador afianzado". 323233531122222222.jpg "En ese momento era jovencísimo y se veía el talento puro que tenía", cerró el exlateral, que vistió las camisetas del Barcelona, Juventus, Milan, Como y que fue campeón del mundo con Italia en 2006.