Juan Fernando Quintero destrabó su salida de Colombia y será refuerzo de River Plate

Si bien no alcanzaría a debutar ante Platense el domingo a las 21 en el Más Monumental, podría retornar oficialmente en la segunda jornada contra Instituto en Córdoba. Ante su gente, la cita parece ser la tercera fecha con San Lorenzo de Almagro el 27 de julio.

Ante la repregunta de si River estaba en su futuro, Juanfer eludió: “Déjame terminar este partido. Ya lo determinaremos. Pero bueno, todo el mundo sabe que estoy ligado a River".

Luego, hace algunos días, reconoció sus deseos de volver a ponerse la banda roja, dando por finalizado el pacto de caballeros con Racing. "Sí, fue un pacto, en ese momento. En diciembre, hablé con el presidente Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir River, que tampoco me iban a negociar. Pero ya venció, pasaron seis meses".