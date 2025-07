Hockey Patín: El Día después de las campeonas de Impsa "B"

Sobre la realidad actual del hockey patín femenino en Mendoza, dijo: " La realidad aveces es un poco triste, somos muy pocos equipos, y eso también genera un poco de desgaste, porque ya nos conocemos todas, jugamos siempre entre los mismos equipos, y a veces se vuelve repetitivo".

"¡en que momento llega esta Copa para el club? Llega en un momento muy especial, con la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar con el club, ganar este título es muy importante para que se vea lo que trabajamos hace mucho tiempo, creciendo como equipo y como institución"

Es una recompensa al esfuerzo de todos, jugadoras, cuerpo técnico, de la dirigencia y de todas las personas que están siempre apoyando desde el lugar que les toca.

Al ser consultada la capitana "¿Cómo se mantiene el alto nivel hasta fin de año? dijo que: "se mantiene con trabajo y compromiso. No hay otra. Sabemos que todavía quedan torneos importantes y queremos llegar bien, así que no aflojamos. Tenemos un cuerpo técnico que nos exige, nos llevamos y acoplamos muy bien. La verdad es que no nos conformamos, siempre queremos seguir trabajando para mejorar y poder siempre estar un poco mejor.

Gustavo Giunta es el técnico del elenco campeón de Impsa "B" y sobre este nuevo título expresó: "Fuimos los campeones porque durante toda la fase regular terminamos invictos, le sacamos 13 puntos al segundo, no tuvimos ni si quiera un empate. En la final nos conocemos bastante con Leonardo Murialdo, nos hemos enfrentado a este equipo en el vendimia y en el ida y vuelta de la fase clasificatoria. Las chicas jugaron como una verdadera final y se vio en el resultado. Estamos muy felices y fuimos justos ganadores. Ahora comenzamos la Súper Liga que es de nivel nacional y tenemos en noviembre el campeonato Argentino de Clubes y con opciones de entrar al Sudamericano de clubes, queremos ser protagonistas en todos los torneos como el año pasado que llegamos a la final en la Liga y en el Argentino, vamos a intentar superar lo que hicimos la temporada 2024".

Yanina Defeliche es una de las referentes del quinteto de Impsa "B", y comentó acerca de lo mejor que tiene el equipo. "Lo mejor que tenemos es el compañerismo, el grupo, el cuerpo técnico, que es un lujo, y las ganas de no conformarnos y cada día seguir peleando en cada campeonato que nos toque disputar. Hemos tenido momentos duros, por bajas por partidas y lesiones, pero ante la adversidad, nos apoyanos y por eso salimos adelante y esto es para destacar".

"¿En qué marcamos la diferencia con los demás equipos? En la perseverancia, trabajo, constancia y confiar en el proceso. No nos conformamos nunca y peleamos siempre hasta el último segundo cada bocha. Levantarnos y alentarnos entre nosotras, también es clave".

Las campeonas de Impsa "B"

El equipo campeón de Impsa lo integran: Sofía Orofino, Paula Martin, Yamila Nahim, María Rioja y Viviana Diaz, Yanina Defeliche, Agustina Brouyot, Bianca Rivero, Agustína Díaz, Micaela Escudero. El DT: es Gustavo Giunta.