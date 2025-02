Horas difíciles en Boca: ídolos y ex dirigentes critican duramente al equipo y a Riquelme

Oscar Ruggeri: "Es un fracaso de los dirigentes"

image.png Ruggeri criticó a Riquelme

El defensor surgido de las inferiores del Xeneize, opinó sin tapujos sobre el presente de la institución, a la que tildó de fracaso. “Qué me van a venir a decir ahora, esto del arquero... Me vuelve loco. ¡Hace dos años que Boca es un fracaso, pero rotundo!"

Por otra parte, expresó que el principal responsable es Juan Román Riquelme, por dos años sin presencia en el principal certamen internacional. “Dos años que no participan en Copa Libertadores. ¿Cómo un equipo como este no va a estar en la Copa? Nos hace mal al fútbol argentino. Eso tiene que preocupar a los dirigentes.Imaginate si Riquelme no estuviera de presidente y estuviera afuera, las cosas que estaría diciendo. Barbaridades, ¿o no? Ahora estamos con Gago porque es el responsable absoluto, pero es un fracaso de los dirigentes desde hace dos años”.

Andrés Ibarra: "Es una falta de respeto a nuestra gloriosa historia"

image.png El ex candidato a presidente habló a través de las redes sociales

A través de su cuenta de X, el ex candidato a presidente del club de La Ribera fue contundente al asegurar que fue “una noche patética e inadmisible para lo que es la grandeza de Boca. Da bronca y tristeza lo que están haciendo con el club”. Además, subrayó que “es una falta de respeto a nuestra gloriosa historia. Los hinchas de Boca no merecemos esto”.