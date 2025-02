La reacción de Franco Colapinto tras ser acusado de autor de los cortes de luz en la Fórmula 1

Este miércoles la Fórmula 1 puso primera y dieron por comenzado los tests la temporada 2025. Si bien Franco Colapinto no iba a estar presente en las prácticas, si lo estuvo en las redes sociales donde interactuó con sus seguidores.

Aproximadamente a las 11 AM hora de Argentina, la zona de boxes quedó a oscuras y mecánicos e ingenieros de las diez escuderías se las arreglaron con linternas para poder hacer su trabajo de la mejor forma.

Automáticamente el posteo se llenó de likes y retweets, por lo que no pasó desapercibido para nadie, incluso al propio Colapinto, quien apeló al derecho a réplica: "La pava para el mate ni se me calentó el agua lpm ".

"A ver cómo se dice cortaste toda la luz en francés?", replicó otro usuario, desafiando al pilarense, quien continuó con el tono humorístico y contestó: "Con señas es más fácil".

Tras esto, Colapinto no volvió a aparecer públicamente en sus redes, pero miles de fans aprovecharon a comentar sobre dicha intervención y prosiguieron con la broma al decir: "Lo contrataron para cebar mates"; "puso la pava eléctrica y salto la térmica" y "no me extrañaría".