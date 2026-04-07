Hong Kong siempre estuvo cerca, Argentina encara las finales del seven planetario

La Selección Argentina tanto en damas y caballeros tiene todo listo para partir rumbo a Hong Kong para disputar del 17 al 19 de abril la primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship. Con grupos y fixtures confirmados. Los planteles fueron conocidos este martes.

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El torneo World Championship contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En lo que respecta a la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

De los 14 convocados, se destacan los regresos del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, que se encontraban en plena recuperación de sus lesiones. Mare arrastraba una lesión en el pie ocasionada en el Seven de Perth, mientras que Pellandini una en el hombro derecho sufrida en Singapur. Los experimentados jugadores regresan al plantel en un importante momento de cara a las tres finales del World Championship.

“Se vienen las tres últimas etapas del Circuito, con esta novedad de hacer este SVNS World Championship, con más equipos y jugando el año en estos últimos tres torneos. La verdad que, por un lado, es un lindo desafío, creo que es una mejora de lo anterior, que sea solo en uno, así que veremos después el análisis final al terminar”.

“Nosotros analizando y viendo todo esto lo que buscábamos en la temporada era crecer, más allá de este torneo, crecer obviamente pensando en el 2028 pero en el mediano plazo era ir identificando cómo podemos mejorar para llegar de la mejor manera a estos tres últimos torneos”.

“Tenemos Hong Kong como desafío primero el hecho del viaje del huso horario, el cual ya conocemos y ya sabemos cómo hay que atravesarlo, pero bueno, nunca deja de ser un desafío, y a partir de ahí la construcción de ir a jugar con equipos que no veníamos jugando durante el año. También el debut con España, que tuvimos varios duelos en el año y que nos conocemos bastante y siempre nos complica tanto”.

“Es un gran desafío por delante, terminar de confirmar todo lo hecho en la temporada en estos tres últimos torneos. No se termina nada ni empieza nada, sino es una confirmación de lo que vinimos haciendo en el año y seguir confirmando y seguir creciendo como equipo”.

Zonas de la competencia de varones

Grupo A: Sudáfrica, Argentina, España y Uruguay

Grupo B: Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania

Grupo C: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia

Programa de partidos

Vs España, 00:16 hs (viernes 17 de abril)

Vs Uruguay, 03:23 hs (viernes 17 de abril)

Vs Sudáfrica, 23:39 hs (viernes 17 de abril)

Las Yaguaretés

Las dirigidas por Nahuel García recuperaron en sus filas a Josefina Padellaro, quien ya se encuentra recuperada del esguince de tobillo sufrido en Montevideo. Se mantiene dentro de las convocadas la misionera Ruth Velázquez, quien había reemplazado a Padellaro en San Pablo.

Nahuel García

“Luego de terminar las tres etapas del SVNS 2, habiendo cumplido con creces el objetivo de clasificar primeros y ser el mejor equipo de la serie, nos estamos preparando para el mayor desafío que puede tener el rugby de seven a nivel mundial, que es jugar el SVNS World Championship”.

“Están los mejores equipos del mundo, los primeros ocho y los más competitivos del SVNS 2, así que va a ser una gran experiencia para Argentina, primera vez en este contexto y en este lugar con nuestro seleccionado nacional”.

“Tenemos muchísima expectativa en cuanto a poder vivir la experiencia, sabemos que va a ser realmente duro y súper exigente, vamos a un lugar donde nunca estuvimos así que todo va a ser aprendizaje y sobre todo el objetivo de que el equipo pueda durante estos tres torneos meterse entre los ocho mejores”.

“Sería espectacular para Argentina poder ascender algún escalón en el ranking, nosotros hoy estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino, en este caso en el primer nivel”.

Zona de la competencia del seven de damas

Grupo A: Nueva Zelanda, Fiji, Japón y Brasil

Grupo B: Australia, Canadá, Gran Bretaña y Sudáfrica

Grupo C: Estados Unidos, Francia, Argentina y España

Programa de partidos de las chicas

Vs Francia, 23:30 hs (jueves 16 de abril)

Vs Estados Unidos, 02:57 hs (viernes 17 de abril)

Vs España, 22:30 hs (viernes 17 de abril)