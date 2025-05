Hockey Césped: Alemán sigue puntero y esta vez fue el verdugo de Regatas-Andino.

¿Qué viene en el hockey césped masculino?

La fecha once se disputará a partir del viernes. Ese día desde las 21.30, en el estadio de Godoy Cruz, jugarán Banco Mendoza y Club Alemán "A". En tanto, el domingo desde las 19.45 se medirán Vistalba vs. Leonardo Murialdo en el estadio Mendocino de Hockey. Y desde las 20, en el estadio ciudad de Godoy Cruz, harán lo propio Cabna vs. Club Alemán "B".

Alemán suma y sigue líder

Un entretenido partido sostuvieron Albos y Azules. El primer cuarto fue todo del Eterno, que salió a buscar el arco rival. Matías Alarcón quebró el cero a cero.

En el segundo cuarto, Club Alemán se fue ordenando más, y por el sector derecho complicó a su rival de turno. Y a cuatro minutos del final empato las acciones desde el stick de Gutiérrez. La etapa fue integra de los dirigidos por facundo

En la tercera etapa el albo se transformó en un hueso duro de roer. Juan Gudiño convirtió el segundo para los de Dorrego. Luego, Gastón Bosso anotó la tercera cifra con una jugada de córner corto. El ex UN Cuyo, volvió a repetir la jugada y el gol en el cuarto cuarto. El segundo tanto de los Azules fue de Matías Bustos también a través de un córner corto. Bustos se despidió de sus compañeros, porque se fue a jugar a España.

Los integrantes del equipo del club Alemán tendrán a fines de mayo su participación en la Super Liga a jugarse en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Síntesis

Alemán (4): Lautaro Córdoba; Luciano Coria, Juan Gudiño, Gastón Bosso, Juan Galdeano, Lorenzo Elizalde, Carlos Nicito, Ignacio Moreno, Toti Coria, Lautaro Gutiérrez y Facundo Arata.

Regatas-Andino (2): Nicolas Musykant; Matías Bustos, Sebastián Ruscio, German Manfredi, Genaro Celedón, Ignacio Persoglio, Jeremías Abaca, Matías Franco, Federico Franco, Matías Alarcón y Emiliano Bustos. DT Gonzalo Franco.

Goles: Primer cuarto: 9' tercer cuarto: 1'30'' Juan Gudiño (A); 7'30'' Gol Gastón Bosso (A). Cuarto cuarto: 2'30'' Gastó Bosso (A)12' Matías Bustos (RA).

La Figura: Gastón Bosso (A).