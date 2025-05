Hockey Césped: Los Tordos ganó y sigue como único puntero en damas mayores

En el tercer lapso, las Azules obtuvieron un córner corto a favor, pero no le sacaron provecho, hubo más ingresos al área de las mendocinas, pero todo siguió cero a cero.

En la última fracción, UN San juan fue más que su rival de turno, ingresó más al área de Andino y tuvo un corto, pero tampoco las dirigidas por Flores pudieron canjearlo por gol.

En las instancias de penales australianos, las Patitas universitarias fueron más efectivas, porque ganaron su punto bonus 4-1. Los tantos fueron de: Julieta Luna, Victoria Del Carril Pía Tadini y Milagros Resio. El tanto de las Fusionadas fue de su capitana: Luciana Álvarez.

Síntesis

Estadio: Ciudad de Godoy Cruz

Regatas-Andino (0): Rosario Martínez; Melina Espinosa, Camila Alanis, Francisca Abaca, Constanza Godoy, Luciana Álvarez (C), Abril García, Bárbara Muzaber, Celeste Kogan, Delfina Torres y Martina Palacios. (FI): Delfina Palacios, Camila Gutiérrez, Samira González, Guillermina De La Torre, Pilar Abaca y Martina Galeasi. DT: Marcos Sánchez.

UN San Juan (0): Federica Castro, Sol Pujador, Victoria Escobar, Mía Tadini, Josefina Otto, Julieta Luna (C), Victoria Del Carril, Esmeralda Uriburu, Pilar Cuellar, Milagros Resio, Pía Tadini (FI), Constanza Ortiz, Catalina Stoerman, Delfina Fraiferg, Ludmila Tadini y Renata Salvo. DT: Misael Flores.

Incidencias: En penales australianos ganó UN San Juan por 4-1.

Árbitros: Facundo Amaya y Maximiliano Ramírez.

Resultados de la 10º fecha del hockey césped de damas

Tequé 2 (Chiara Gentile (2) ) vs. UN Cuyo 1. (Milagros Alastra).

Marista "B" 3 (Josefina Fariello, Lucila Guevara y Sofía Fariello) VS. Leonardo Murialdo 3: (Julieta Medici (2) y Ana Reyes). En penales ganaron las Canaritas por 4-2 y se llevaron el punto de oro.

Tacurú 2 (Solana inocente y Agustina Álvarez) VS CPBM 3 (Tuti Fernández Ruzo, Paz Pringles, Sol Aguirre)

Regatas Andino VS. UN San Juan 0-0. Punto bonus para las universitarias que ganaron por penales 4-1.

Peumayén 0 VS Los Tordos 2 (Lu Peralta y Malena Sabez).

Marista "A" 2: (Guillermina Gruber y Bernardita Rosas) VS Maristas 1: (Sofía Altamira).

Club Alemán 2: (Martina Pérez y Lucia Gudiño) VS Liceo 2: (Jimena Tapia (2) ). El punto bonus para las Clavitas que ganaron 3-0.

Obras 4 (Pilar Garcia (2), Bianca Rinaldi y Milagros Ramirez) VS. San Jorge 2 :Priscila Moyano (2)) .

Las Posiciones

tabela decima.jpg Las posiciones en Damas Mayores Gentileza/ Christian Sosa

¿Qué viene ahora en damas mayores?

La próxima ronda de partidos se disputara este sábado a las 16.30. Los cotejos serán: Liceo vs. Regatas-Andino; Teqüe vs Club Alemán, San Jorge vs. UN Cuyo; Marista A vs. Obras; Banco Mendoza vs. Marista "A". Leonardo Murialdo vs. Tacurú; y UN San Juan vs. Peumayén. En el único cotejo que irá a las 18.30, es en el estadio de hockey de Godoy Cruz y jugarán: Los Tordos vs. Marista B.

Jornada dominical

El domingo vuelven a jugar las chicas y este serán los duelos: Regatas-Andino vs. Peumayén; Marista B vs. UN San Juan, Tacurú vs. Los Tordos, Marista "A" vs. Leonardo Murialdo; Obras vs. Maristas (SRF); Alemán vs. San Jorge y Liceo vs. Teqüe.