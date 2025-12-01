1 de diciembre de 2025 - 17:40

Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel

Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel.&nbsp;

Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel. 

En el Lago del parque General San Martín desde las 16, se disputará la 79° edición de la Regata Internacional Vendimia 2025.

En el lago, remo de alto vuelo con la Regata Vendimia 2025

Por Sergio Faria
Hist&oacute;rico: Mendoza de Regatas se consagr&oacute; Pentacampe&oacute;n nacional de Remo en la categor&iacute;a Senior 8+ con timonel.&nbsp;

Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel.

Mendoza de Regatas: un hito que trasciende fronteras

La hegemonía del Club Mendoza de Regatas no se limita al ámbito nacional. El mismo equipo que ha dominado las aguas argentinas también ha representado con éxito a la institución en competencias internacionales, incluyendo una destacada actuación en Chile, coronándose campeón del certamen, demostrando el nivel de excelencia y la preparación de sus deportistas.

Mendoza de Regatas: Las clave del éxito

La institución desea destacar enfáticamente el trabajo fundamental y estratégico realizado por el entrenador Eduardo López y el coach Pablo Scuri, quienes guiaron, motivaron y prepararon al equipo a lo largo de estos cinco años de victorias ininterrumpidas. Así como a los integrantes del equipo: Joel Infante, Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Gonzalo Buso, Francisco Sanghi, Tomas Tibaldi. Y Franco Balasch. Este triunfo es un testimonio de la calidad de la formación deportiva que ofrece el Club Mendoza de Regatas.

