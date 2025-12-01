Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel.

El Club Mendoza de Regatas marcó un hito sin precedentes en la historia deportiva de la provincia al conseguir el Pentacampeonato Nacional de Remo en la prestigiosa categoría Senior Ocho con Timonel (8+). Este logro extraordinario consolida al club como una potencia indiscutible en el remo argentino.

El equipo mendocino aseguró la quinta victoria consecutiva en el Campeonato Argentino, un hecho que lo convierte en el primer club deportivo de la provincia de Mendoza en alcanzar un pentacampeonato nacional en cualquier disciplina.

2025 Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel. Gentileza. Mendoza de Regatas: un hito que trasciende fronteras La hegemonía del Club Mendoza de Regatas no se limita al ámbito nacional. El mismo equipo que ha dominado las aguas argentinas también ha representado con éxito a la institución en competencias internacionales, incluyendo una destacada actuación en Chile, coronándose campeón del certamen, demostrando el nivel de excelencia y la preparación de sus deportistas.