Histórico: Mendoza de Regatas se consagró Pentacampeón nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel. 

La institución desea destacar enfáticamente el trabajo fundamental y estratégico realizado por el entrenador Eduardo López y el coach Pablo Scuri, quienes guiaron, motivaron y prepararon al equipo a lo largo de estos cinco años de victorias ininterrumpidas. Así como a los integrantes del equipo: Joel Infante, Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Gonzalo Buso, Francisco Sanghi, Tomas Tibaldi. Y Franco Balasch. Este triunfo es un testimonio de la calidad de la formación deportiva que ofrece el Club Mendoza de Regatas.