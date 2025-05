Hernán Díaz llenó de elogios a Marcelo Gallardo: "Lo elijo antes que a Guardiola"

En declaraciones a ESPN, Díaz dejó en claro que no imaginaba al Muñeco como técnico , pero reconoció que su carácter fuerte siempre estuvo a la vista. " Si me preguntabas en el pasado si veía a Gallardo como entrenador. ¡Nada que ver! Yo hubiera apostado que no, no lo veía en eso. Lo que siempre tuvo algo muy marcado: siempre tuvo una personalidad muy marcada. Siempre tuvo una personalidad tremenda", aseguró.

Finalmente, no dejó dudas sobre su admiración por Gallardo, y aseguró que ya se convirtió en el más importante de la historia del club. " Es el mejor en la historia de River, no tengo duda" , aseguró Díaz.

El recuerdo de Passarella y Ramón Díaz como entrenadores:

image.png Ramón Díaz y Daniel Passarella, bajo la lupa de Hernán Díaz Minuto 1

El exlateral Millonario no sólo habló de Marcelo Gallardo, sino que contó detalles sobre otros dos personajes fundamentales para el banco de la institución de Núñez. Daniel Pasarella y Ramón Díaz, ambos sus técnicos durante los años 90.

En cuanto al defensor campeón del mundo, que después entraría en desgracia como presidente de River, Hernán Díaz lanzó: "Creo que hay un antes y un después de Passarella como entrenador en River. Él me inculcó mucho esto de la familia riverplatense, viene un jugador de afuera y es nuestro, la ayuda para los más chicos".

Además de la gran influencia como zaguero central y capitán, también se destacó por su poder de convencimiento. "Passarella como jugador, fue el mejor que vi en el puesto. Como entrenador...si Passarella me decía 'Hernán te tenés que tirar de un séptimo piso', yo le podía decir: 'Daniel, me muero'. Y él me decía: 'Vos tirate que no te morís'. Yo me tiraba. Así de simple. Y como presidente, no voy a opinar", expresó.

Ramón Díaz fue otra de las personas importantes para la carrera deportiva del número 4, y así lo hizo saber: "Es uno de los mejores técnicos de la historia de River. Ganó todo lo que se propuso", comenzó. Si bien reconoció no llevarse del todo bien, habló bien de sus métodos: "Yo tuve diferencias futbolísticas con él, que se terminaron cuando nos encerramos en una pieza y yo le dije lo que le tenía que decir y él a mí".

Hernán no le esquivó a una de las polémicas sobre el paso del Pelado por el banco Millonario. Lejos de desmentir el rumor sobre el peso en las decisiones de los jugadores de ese entonces, lo reconoció: "Si tenés una Ferrari que te la prepararon los mejores 18 mecánicos y gana todas las carreras, ¿qué hacés? ¿tocás la Ferrari? Uno le da su impronta al equipo. Ramón no tenía que hacer mucho. Lo que hizo, lo hizo bien. Si tenés a Francescoli, Ortega, Gallardo, ¿le decís a Francescoli que baje a defender?", explicó.