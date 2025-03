Pep Guardiola no tendría en cuenta a Claudio Echeverri y lo obligaría a salir del Manchester City

La ilusión de Claudio Echeverri de ganarse un lugar en el fútbol europeo podría sufrir un rápido revés, luego de que trascendiera el rumor de que el entrenador del Manchester City , Pep Guardiola , podría no tenerlo en cuenta para sus planes a futuro.

El volante creativo llegó a Inglaterra a finales de febrero de este año, tras ser oficializado como refuerzo en 2024, y mantenido a préstamo en River para seguir sumando rodaje. Tras conocer a sus nuevos compañeros y sumarse a la par del grupo, la expectativa pasaba por conocer la fecha de su debut. Sin embargo, la respuesta del entrenador no fue la esperada. " No lo sé, recién llega. "Principalmente, estará para el final de la temporada, quizá para el Mundial de Clubes", aseguró el español.

Lo cierto es que, hasta el momento, el papel del mediocampista en los planes del cuerpo técnico ha sido totalmente secundario, y no ha encontrado chances para mostrar su valía en partidos oficiales. Además, medios ingleses dieron a entender que no está al nivel que se esperaba de él, y que lo ven muy verde para mandarlo al campo de juego. Inclusive, aseguran que no sería tenido en cuenta, y saldría a préstamo.