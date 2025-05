Real Madrid va por Franco Mastantuono para reemplazar a una de sus estrellas brasileñas

Real Madrid no pierde tiempo, y en medio de la confirmación de la salida de Carlo Ancelotti para dirigir a Brasil , comenzó a planificar la próxima temporada. En ese sentido, ante la salida de un futbolista importante del plantel, la estrella de River Plate Franco Mastantuono pica en punta para arribar a la Casa Blanca.

Rodrygo sería la clave de esta historia. El brasileño estaría enojado con el tratamiento mediático y de estrellas que reciben otros futbolistas del Real por sobre su propia figura, y ve con buenos ojos una salida hacia otros mercados. Medios de España se hacen eco de esta noticia, asegurando que: “Rodrygo no quiere jugar. Después de la final de Copa del Rey no ha querido saber nada. Tiene un enfado tremendo porque se veía como la gran estrella del Real Madrid, pero se ha visto superado por la popularidad de Bellingham y Mbappé”, explicó el periodista Felipe del Campo.

Rodrygo sería vendido y no seguiría en Real Madrid

En ese aspecto, según contó TyC Sports, los representantes del juvenil Walter Tamer y Augusto Fernández, ya viajaron al viejo continente para comenzar las negociaciones con el Merengue, estando el jugador de River al tanto de las charlas en relación a su futuro, pero no desesperado porque las mismas se concreten.

River Plate sabe que no podrá retenerlo durante mucho más tiempo, por lo que a partir de su explosión en los últimos tiempos lo blindó con una claúsula de rescisión cercana a los 45 millones de euros. Esto no espantó a las instituciones más importantes del deporte rey, como PSG, Milan, Inter, Manchester United, Atlético de Madrid, entre otros. Esto le permite el Millonario y al futbolista estar tranquilos, entendiendo que si no es Real Madrid, algún otro grande decidirá pagar el monto requerido.

Mientras tanto, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico monitorean la situación de cerca, en medio de rumores que ya hablan de un plan a futuro para que el atacante comience a integrarse con la Selección Mayor de cara a los desafíos futuros.