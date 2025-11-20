Handball: Municipalidad de Maipú perdió el invicto ante Tupungato

El Septeto campeón del Apertura cayó ante los valletanos, lo que se tradujo en la noticia del momento del balonmano vernáculo

Handball. Los elencos de Municipalidad de Tupungato y Municipalidad de Maipú empataron 33 a 33.

Distribuidos en los últimos 10 días se jugaron partidos por la 7° fecha del torneo Clausura de handball y además otros encuentros que habían sido postergados en el certamen de Amebal.

Lo más interesante en Liga de Honor masculina, fue el triunfo de Municipalidad de Tupungato sobre los municipales maipucinos por 28 a 25, que dejó sin invicto al campeón del Apertura.

¿Y las damas? En femenino las tupungatinas y la Municiplaidad de Maipú terminaron con una igualdad en 33 goles. UN Cuyo superó a sus vecinas de Regatas para afianzarse en el segundo lugar, atrás de las maipucinas.

En la Liga femenina Municipalidad de Maipú continúa arriba con 17 puntos en 6 partidos¸ UN Cuyo suma 13 en 5 partidos; Municipalidad de Tupungato 12 puntos (5 jugados); Godoy Cruz 11 (5), Regatas 11 (5); San Lorenzo de Russell 8 (6)¸ ETIEC 7 (5) y Gimnasia y Esgrima 5 (5).

En Liga de Honor masculina, Municipalidad de Maipú está puntero con 22 puntos en 8 cotejos (7 triunfos y una derrota); UN Cuyo suma 15 y está invicto (5 jugados); San Lorenzo de Russell 13 (7); Munic. Tupungato 13 (6); Godoy Cruz 13 (7); Munic. San Martín 10 (5); Etiec 9 (5); Regatas 7 (5); Municipalidad de Mendoza 5 (3) y Gimnasia y Esgrima 5 (5).

Los resultados Liga de Honor femenina Gimnasia y Esgrima 22-Etiec 28 (PT 11-13). Carolina Vidal (G) 10; Marianela Montes (E) 11. (jugado 10/11) Municipalidad de Tupungato 33-Municipalidad de Maipú 33 (PT 15-21). Carla Maya (MT) 12; Sofía Manzano 7, Romina Díaz (MM) 7. (jugado 4/11). Regatas 38-Gimnasia y Esgrima 13 (PT 14-2). Araceli Andrades (R) 7 (jugado 4/11). UN Cuyo 22-Regatas 20 (PT 12-12). Luciana Bustos (U) 10; Paz Lella (R) 7 (jugado 2/11). Liga de Honor masculina Municipalidad de Capital 31-Etiec 30 (PT 19-15). Matías Stahringer (MC) 10; Juan Ignacio Sola (E) 11. (jugado 9/11) San Lorenzo de Russell 25-Munic. San Martín 27 (PT 9-14). Alejandro Ochoa (SL) 8; Fabricio Lentini (P) 7. (jugado 7/11) Gimnasia y Esgrima 29-Etiec 33 (PT 12-12). Javier Caamaño (G) 7; Juan Ignacio Sola (E) 12. (jugado 7/11). Regatas 37-Gimnasia y Esgrima 24 (PT 18-11). Emiliano La Rosa (R) 9; Javier Caamaño (G) 6. (jugado 4/11). Munic. Tupungato 28-Munic. Maipú 25 (PT 14-13). Fabricio Quiroga 6, Joaquín Luna (MT) 6; Valentín Faraz (MM) 6. (jugado 2/11) Mayor femenino A Godoy Cruz 23-Munic. Capital 18 (PT10-11) Daniela Belot (GC) 7; Florencia Zubelzu 5, Antonella Buscema (MC) 5. Municipalidad de Luján 25-Regatas 23 (PT 14-9). Gimena Videla (ML) 8; Martina de San Roque (R) 9. Mayor femenino B Filippini 26-San Lorenzo de Russell 21 (PT 15-10). Luz Lucero (F) 9; Vanessa Luminari 5, Mariela Aguirre (SL) 5. Mayor masculino Gimnasia y Esgrima 27-Etiec 28 (PT 16-14). Bruno Gallardo (G) 8; Martín Silva (E) 13. Filippini 27-San Lorenzo de Russell 22 (PT 13-11). Mauro Ortega (F) 10; Sebastián Montenegro 5, Luciano Pubill (SL) 5. Munic. Tupungato 35-Filippini 34 (PT 17-16). Miguel Manoni (MT) 8; Mauro Ortega (F) 14. (jugado 2/11).