Handball: Mendoza con tres puntos de oro

Mendoza con lo justo ante San Juan

En un partido muy parejo con marcas muy duras y cerradas el combinado de Amebal logró imponerse a los locales por un gol, 21 a 20, con el palmirense Martín Mateo como máximo goleador con 8 anotaciones.

Los 21 goles del conjunto mendocino estuvieron así repartidos: Martín Mateo 8, Martín Stahringer 3, Francisco Rossi 2, Juan Ignacio Sola 2, Guillermo Carloni 2, Leonardo Ledesma 1,

Mauricio Correa 1, Matías Stahringer 1 y Juan Ignacio Cuello 1. En el conjunto sanjuanino el mayor goleador fue Juan Ignacio Porres con 7

Los resultados:

En Femenino: Zona A: Córdoba 36-Chubuit 18 y Metropolitana 47-Pehuajó (Bs.As.) 12

En masculino: Zona A: Córdoba 31-Río Negro 27. Libre: Atlántica.

Zona B: Metropolitana 37-Neuquén 14. Libre: Formosa

Zona C: Asoc. Mendocina 21-San Juan 20. Libre: Chubut.

Zona D: La Rioja 31-Chaco 29. Libre: Asoc. Sanrafaelina.

Programa de partidos

En femenino: Zona B, A. Mendocina Vs.Chaco en el Velódromo Chancay) y La Rioja Vs.San Juan (Aldo Cantoni). Libre: Neuquén.

En masculino: en el estadio Aldo Cantoni, Zona A: Atlántica Vs. Córdoba. Zona B: Metropolitana Vs. Formosa; en el estadio del Velódromo Chancay, zona D: A. Sanrafaelina vs. Chaco y zona C: Mendocina Vs. Chubut.