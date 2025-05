Gutiérrez Sport Club no levanta cabeza y perdió ante Costa Brava de La Pampa

No hay caso. A pesar del cambio de DT, el resultado no se modificó. Gutiérrez Sport Club no pudo recuperar la alegría y perdió 1 a 0 frente al siempre complicado Costa Brava de La Pampa. El duelo se disputó en el Anselmo Zingaretti, por la fecha 9 de la Zona 2 del Torneo Federal A.