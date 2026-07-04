Godoy Cruz visita a Ciudad de Bolívar: hora, formaciones y por donde verlo

El Tomba comienza la segunda rueda del torne o con la necesidad de cortar su mala racha como visitante y salir de los puestos de Reducido de Primera Nacional.

El Tomba con una gran trabajo ofensivo de Martín Pino derrota a la Academia cordobesa por 2 a 0, en el Feliciano Gambarte.

El encuentro será arbitrado por Javier Delbarba y se puede seguir en la plataforma LPF Play.

El equipo dirigido por Pablo De Muner inicia la segunda rueda del campeonato con una deuda pendiente que se repite fecha tras fecha: su rendimiento como visitante. En lo que va del torneo, el conjunto mendocino aún no logró ganar fuera de casa y acumula cuatro derrotas consecutivas en esa condición.

El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo. PrensaGC Necesita recuperar terreno perdido Además de la urgencia por sumar, Godoy Cruz también necesita escalar posiciones, ya que por el momento se encuentra fuera de los puestos de Reducido y cada punto comienza a ser determinante en la pelea por el ascenso.

El entrenador del Tomba no ocultó su satisfacción por el triunfo y el rendimiento de sus dirigidos. PrensaGodoy Cruz Nuevas incorporaciones En paralelo, el plantel incorporó movimientos en este tramo de la temporada. Regresó Diego Viera tras su paso por Libertad de Paraguay, mientras que también se sumó el mediocampista Benjamín Schamine, proveniente de O’Higgins de Chile.