Godoy Cruz visita a Ciudad de Bolívar: hora, formaciones y por donde verlo

Godoy Cruz vuelve a la competencia con una misión clara: empezar a cambiar la historia fuera de Mendoza. Mendoza. Este sábado, desde las 16, el “Tomba” visitará a Ciudad de Bolívar en el estadio Municipal Eva Perón, por la fecha 19 de la Zona A de la Primera Nacional .
El encuentro será arbitrado por Javier Delbarba y se puede seguir en la plataforma LPF Play.
El equipo dirigido por Pablo De Muner inicia la segunda rueda del campeonato con una deuda pendiente que se repite fecha tras fecha: su rendimiento como visitante. En lo que va del torneo, el conjunto mendocino aún no logró ganar fuera de casa y acumula cuatro derrotas consecutivas en esa condición.
El Tomba jugó un gran primer tiempo y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo sostenerla ante el Gallito y terminó con un empate con sabor amargo.
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Necesita recuperar terreno perdido
Además de la urgencia por sumar, Godoy Cruz también necesita escalar posiciones, ya que por el momento se encuentra fuera de los puestos de Reducido y cada punto comienza a ser determinante en la pelea por el ascenso.
El entrenador del Tomba no ocultó su satisfacción por el triunfo y el rendimiento de sus dirigidos.
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Nuevas incorporaciones
En paralelo, el plantel incorporó movimientos en este tramo de la temporada. Regresó Diego Viera tras su paso por Libertad de Paraguay, mientras que también se sumó el mediocampista Benjamín Schamine, proveniente de O’Higgins de Chile.
En el breve receso, el Tomba se quedó sin dos referentes, Matías Ramírez y Tomás “Toto” Pozzo.
Las Probables formaciones de Bolívar y Godoy Cruz
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Facundo Mucignat y Jonatan Maciel.
Las Probables formaciones de Bolívar y Godoy Cruz
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi o Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Juan Andrada, Vicente Poggi, Misael Sosa; Nahuel Ulariaga y Martín Pino.
Estadio: Municipal Eva Perón.
Árbitro: Javier Delbarba.
Hora: 16 hs
TV: LPF Play.
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