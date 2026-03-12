Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra igualaron sin goles

Gimnasia y Esgrima de Mendoza empata sin goles en su visita a Deportivo Riestra en el estadio Estadio Guillermo Laza, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El equipo dirigido por Ariel Broggi afronta una parada exigente ante el Malevo, que suele hacerse fuerte como local. En un primer tiempo muy disputado y con pocas emociones, ninguno de los dos equipos logró imponer su juego con claridad.

La primera acción de riesgo llegó apenas iniciado el encuentro, cuando el arquero Arce intentó sorprender con un remate de arco a arco. La pelota picó en el área chica y por poco complica a Rigamonti, aunque finalmente se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos el encuentro se volvió trabado, con muchas interrupciones y escasas llegadas a los arcos. A los 14' Obredor conectó de cabeza tras un centro desde la derecha de Ramírez, pero Rigamonti respondió bien y controló junto a su palo izquierdo.

La situación más clara del Lobo se produjo a los 24 minutos. Módica habilitó a Facundo Lencioni, que ingresó por el sector derecho y sacó un remate colocado que pasó muy cerca del primer palo defendido por Arce.

Riestra volvió a acercarse con un disparo de Goitía desde la puerta del área, aunque nuevamente Rigamonti respondió con seguridad.

Malas noticias para el Lobo, González lesionado

El momento de mayor preocupación para Gimnasia llegó a los 30 minutos, cuando el arquero Rigamonti chocó con el defensor Imanol González al salir a cortar un centro. El central quedó tendido en el área con signos de dolor y finalmente debió abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó el histórico capitán del Parque, Diego Mondino.

Sobre los 45 minutos, el local tuvo otra chance cuando un rechazo fallido de la defensa del Lobo dejó la pelota en los pies de Obredor, que intentó definir de media vuelta pero remató alto.

Así, el primer tiempo se cerró sin goles y con pocas situaciones claras, en un partido muy friccionado donde Riestra apostó a cortar el juego y Gimnasia no logró encontrar los espacios para desplegar su juego ofensivo.

Comenzó el segundo tiempo

Cambios en el arranque del segundo tiempo

Alexander Díaz ingresó por Ingratti en Deportivo Riestra.

Brian Ferreyra reemplazó a Módica en Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

7 minutos – Remate de “Mortadela” Rodríguez

Santiago Rodríguez remató desde afuera del área, pero Arce estaba bien parado y contuvo el balón sin problemas.

11 minutos- cambio en Riestra

Nicolás Benegas por Obredor.

21 minutos le pegó Lencioni

Sánchez tocó para Lencioni tras un tiro libre y éste le pegó de zurda desde afuera del área, el balón se fue por encima del travesaño.

27 minutos - se salvó el Lobo

Remate de Benegas desde la derecha en el área grande, el balón se desvió en Saavedra y se fue al corner.

31 minutos- Miño se lo perdió

Centro bajo hacia atrás de Ramírez para Miño que le pegó solo desde la puerta del área, la pierna de Paredes evitó la caída del arco de Rigamonti.

39 minutos - Cambio en Riestra

Jonathan Herrera por Goitía en El Malevo.

42 minutos - Cambio en el Lobo

Ingresaron Valentino Simoni por Rodríguez y Lautaro Carrera por Lencioni en Gimnasia y Esgrima.

44 minutos - Se salvó el Lobo

Centro para Benegas que la tocó para Herrera que sacó un remate cruzado y salvó de manera extraordinaria Rigamonti.

El Lobo en la Bombonera expuso una gran muestra de carácter en el primer tiempo, con un gol de Luciano Paredes. Gentileza.

Gran empate en la Bombonera

El gran empate conseguido en La Bombonera frente a Boca Juniors fue uno de los puntos altos del Lobo, que realizó un muy buen primer tiempo, aunque (como le ha ocurrido desde el debut) en el complemento sintió el desgaste físico. Más allá de ello, la igualdad frente al Xeneize, al que volvió a enfrentar oficialmente después de cuatro décadas, fue un resultado importante para el conjunto mendocino, que además venía de empatar como local ante Independiente de Avellaneda.

Frente a Boca, Broggi realizó algunos cambios buscando darle mayor dinámica al mediocampo y al sector ofensivo, algo que logró durante los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, el panorama frente a Riestra será diferente.

image César Rigamonti: el regreso del 1. Gentileza.

Las formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Matías García, G. Obredor; Antony Alonso Espinoza, J. Ingratti. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Héctor Linares, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Cambio: PT: 36' Diego Mondino por González (G). Alexander Diaz por Ingratti (R), Brian Ferreyra por Módica (G), 11' Nicolás Benegas por Obredor (R), 21' Mauro Smarra por Alonso (R), Pablo Monje por García (R), 25' Esteban Fernández por Sánchez (G), 42' Valentino Simoni por Rodríguez (G) y Lautaro Carrera por Lencioni (G).

Estadio: Estadio Guillermo Laza

Árbitro: Juan Pafundi