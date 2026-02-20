20 de febrero de 2026 - 09:24

Gimnasia y Esgrima recibe al Lobo platense con la misión de recuperar la sonrisa: hora, formaciones y TV

Desde las 22.15, Gimnasia y Esgrima recibe a Gimnasia de La Plata por la sexta fecha del Torneo Apertura. Todos los detalles.

El Lobo mendocino recibe a Gimnasia de La Plata por la sexta fecha del Torneo Apertura.&nbsp;

El Lobo mendocino recibe a Gimnasia de La Plata por la sexta fecha del Torneo Apertura. 

Cómo llega Gimnasia y Esgrima para el duelo con Gimnasia de La Plata

El Mensana viene de perder 2-1 con Talleres en Córdoba, donde se paró bien y logró empatar parcialmente el encuentro, pero sufrió a un Valentín Davila inspirado que metió un doblete. Los dirigidos por Ariel Broggi ganaron dos partidos, 1-0 contra Instituto y 1-0 con Central Córdoba, y perdió los tres restantes. Ahora, buscará una nueva victoria con su gente para acomodarse en la tabla anual y meterse momentáneamente en zona de clasificación a octavos de final.

image
Los jugadores de Gimnasia y Esgrima convocados para recibir al Lobo platense.

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima convocados para recibir al Lobo platense.

Cómo llega Gimnasia de La Plata para el duelo con Gimnasia y Esgrima

Por su parte, el Lobo platense igualó sin goles frente a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense y no pudo sacarse la espina de la eliminación por semifinales del último Clausura. Gimnasia acumula siete puntos, todos obtenidos jugando en el Bosque, e intentará sumar por primera vez como visitante luego de perder contra River (2-0) y Barracas Central (2-0).

image

La posible formación de Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia LP por el Torneo Apertura

César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

La posible formación de Gimnasia LP vs. Gimnasia y Esgrima por el Torneo Apertura

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Todos los datos de Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia LP por el Torneo Apertura

  • Hora: 22:15
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia LP por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

