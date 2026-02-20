Gimnasia y Esgrima recibe al Lobo platense con la misión de recuperar la sonrisa: hora, formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este viernes, desde las 22.15, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos equipos tuvieron un arranque de campeonato irregular y quieren ganar para mantenerse en zona de playoffs.
El Mensana viene de perder 2-1 con Talleres en Córdoba, donde se paró bien y logró empatar parcialmente el encuentro, pero sufrió a un Valentín Davila inspirado que metió un doblete. Los dirigidos por Ariel Broggi ganaron dos partidos, 1-0 contra Instituto y 1-0 con Central Córdoba, y perdió los tres restantes. Ahora, buscará una nueva victoria con su gente para acomodarse en la tabla anual y meterse momentáneamente en zona de clasificación a octavos de final.
Cómo llega Gimnasia de La Plata para el duelo con Gimnasia y Esgrima
Por su parte, el Lobo platense igualó sin goles frente a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense y no pudo sacarse la espina de la eliminación por semifinales del último Clausura. Gimnasia acumula siete puntos, todos obtenidos jugando en el Bosque, e intentará sumar por primera vez como visitante luego de perder contra River (2-0) y Barracas Central (2-0).
La posible formación de Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia LP por el Torneo Apertura
César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.
La posible formación de Gimnasia LP vs. Gimnasia y Esgrima por el Torneo Apertura
Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.