Gimnasia y Esgrima recibe al Lobo platense con la misión de recuperar la sonrisa: hora, formaciones y TV

Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de La Plata se enfrentarán este viernes, desde las 22.15 , en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 . Los dos equipos tuvieron un arranque de campeonato irregular y quieren ganar para mantenerse en zona de playoffs.

Del golpe a la reacción: Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en casa

Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte en el Legrotaglie y derrotó a Instituto

image Los jugadores de Gimnasia y Esgrima convocados para recibir al Lobo platense. Gentileza: Prensa GyE.

Cómo llega Gimnasia de La Plata para el duelo con Gimnasia y Esgrima

Por su parte, el Lobo platense igualó sin goles frente a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense y no pudo sacarse la espina de la eliminación por semifinales del último Clausura. Gimnasia acumula siete puntos, todos obtenidos jugando en el Bosque, e intentará sumar por primera vez como visitante luego de perder contra River (2-0) y Barracas Central (2-0).