Gimnasia y Esgrima empata Platense 1 a 1 en Vicente López

Gimnasia y Esgrima cae frente a Platense en Vicente López, por 1 a 0, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Tomás Nasif capitalizó un contragolpe efectivo y adelantó al Calamar, que vence 1 a 0 al Lobo en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Tras un contragolpe letal, Retamar habilitó a Nacif quien quedó mano a mano con Rigamonti y definió fuerte y arriba y puso al Calamar 1 a 0 .
Comenzó el segundo tiempo, el Lobo pierde frente al Calamar.
Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Celias Ingenthron; Pablo Ferreira, Iván Gómez, Nicolás Retamar, Guido Mainero; Juan Gauto, Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Gimnasia: César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni, Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Gol: PT: 13' Nasif (P).
Cambio: ST: en el inicio: Brian Andrada por Fernández (G), Tomás O'Connors por Sánchez (G), Ismael Cortéz por Franco (G).
Estadio: Ciudad de Vicente López
Árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: Nicolás Lamolina