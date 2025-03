Gennaro Gattuso utilizó el idioma español para discutir con un periodista croata y casi se van a las manos

Tras la derrota como visitante de su club por 3-0 contra el Rijeka , el ex internacional italiano no estaba de humor para discutir sobre la mala performance futbolística de su club y arremetió contra uno de sus principales críticos, con quien habló en tres idiomas diferentes: inglés, español y parcialmente italiano.

“Respeta a la gente. Tú jugaste al fútbol y conoces muy bien la situación. Y siempre hablas muy mal. ¿Tengo respeto por ti? No tengo ningún respeto por vos, hablas muy mal. No quiero hablar contigo” , expresó Gattuso hablando directamente en español.

Por su parte, Jelicic , antiguo referente del Hadjuk Split , no se quedó callado y arremetió: “Juegas muy mal. Eres extranjero, viniste de Italia, y tienes que respetar” , respondió, mientras le pedía que no lo señalara con el dedo.

Para la discusiones acaloradas, Gennaro Gattuso no tiene problemas con los idiomas . pic.twitter.com/6xQhaTkSb0

“Tú tienes que respetar a las personas. Este es mi estilo. Tienes que mostrar respeto. Tú hablas solo en el estudio, habla aquí de fútbol. Cara a cara. No quiero hablar contigo. Es la última vez que hablo con la televisión si tú estás aquí. Eres una mala persona” y remató con un desafiante: “¿Qué has ganado tú? Cuando tú hablas parece que has ganado todo en el mundo”, sentenció Gattuso quien ignoró a su contrincante y se puso a hablar con una periodista y compañera de piso de Jelicic.