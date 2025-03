Se conoció el parte médico de Lionel Messi y el capitán argentino habló sobre su ausencia en las Eliminatorias

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, comenzó el capitán argentino.

Luego de explicar los motivos que lo llevaron a estar fuera, aseguró que alentará por nuestro país: “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”, sentenció Messi.

Recordemos que la ausencia de Messi de la lista se une a la de otros futbolistas lesionados como Giovani Lo Celso (lesión en el sóleo), Paulo Dybala (dolor en el tendón semitendinoso), Gonzalo Montiel (desgarro en el gemelo) y Lisandro Martínez (recuperación de rotura de ligamento cruzado).