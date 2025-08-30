30 de agosto de 2025 - 08:25

Fútbol: Independiente igualó sin goles con Instituto y sigue en el fondo de la tabla

En discreto partido de fútbol, el Rojo de Avellaneda rescató un punto frente a Instituto, en su vista a la ciudad de Córdoba

Fútbol. Instituto se enfrentó a Independiente en el estadio Juan Domingo Perón, por la fase de Torneo Clausura 2025 de Liga Profesional

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Fútbol. Damián Ayude a cargo del primer equipo de San Lorenzo. 

Fútbol: Un clásico de los mejores para disfrutar en jornada sabatina proponen San Lorenzo y Huracán

Marcelo Gallardo buscará que su equipo llegue a semifinales de final de la Copa Argentina. 

Fútbol: Cómo quedaron los cruces de cuartos de final en Copa Argentina

Independiente no tuvo las respuestas futbolísticas necesarias y profundizó su crisis tras haber empatado 0 a 0 contra Instituto de Córdoba, como visitante, en un encuentro válido por la séptima fecha del Torneo Clausura de Fútbol, jugado en La Docta.

Esto motivó las quejas de los jugadores de Instituto, pero el referi se mantuvo firme y el encuentro se cerró con el marcador en cero, que dejó al equipo rojo en el último puesto de la Zona B, junto a Godoy Cruz, mientras que Instituto se mantiene también en la parte baja de la tabla.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 19 minutos, cuando el lateral Facundo Zabala avanzó por izquierda, se cerró y metió un remate cruzado, que fue contenido por el arquero Manuel Roffo.

Instituto, en tanto, llegó por primera vez a los 27 minutos: Matías Fonseca quedó mano a mano por el costado derecho, encaró al arquero e intentó un remate por debajo del achique del guardameta, que pudo contener el peligro.

¿Qué pasó en el complemento?

En el tercer minuto de descuento, luego de un córner de Gastón Lodico, apareció Nicolás Zalazar para ganar en la altura sobre el borde del área chica, pero su cabezazo se fue desviado.

Ya en el complemento, a los 6 minutos, un desborde por izquierda de Lodico terminó en un centro atrás para el delantero Manuel Romero, cuyo tiro desde la medialuna del área se fue alto.

Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda del volante Luciano Cabral llegó pinchado al segundo poste para el remate de primera del delantero Gabriel Avalos, cuya volea con el empeine fue a las manos del arquero Manuel Roffo.

En 27 minutos, Instituto se acercó con un remate muy lejano, pero cargado de potencia, de Manuel Romero, tapado sobre su palo izquierdo por el arquero Rey.

Dos minutos después, un pase largo puso a correr a Mazzantti, quien avanzó por el costado derecho y metió un remate bajo, al primer palo, contenido por Roffo.

La última llegada del partido fue del equipo cordobés, a los 38 minutos. El extremo Jeremías Lázaro desbordó por derecha y puso un centro rasante para el delantero Jonás Acevedo, cuyo remate, tirándose al piso dentro del área chica, se fue alto. Poco después se instaló la polémica, pero ambos debieron conformarse con un empate que no les sirve de mucho.

La síntesis

Estadio: Instituto.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Elías Pereyra, Fernando Alarcón, Francis Mac Allister; Manuel Romero, Nicolás Zalazar, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca, Damián Puebla. DT: Daniel Oldra.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Julio César Vaccari.

Cambio en el primer tiempo: 39m. Pablo Galdames por Felipe Loyola (IND).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Stefano Moreyra por Francis Mac Allister (INS), 17m. Jonás Acevedo por Damián Puebla (INS); 22m. Diego Tarzia por Matías Abaldo (IND) y Lautaro Millán por Luciano Cabral (IND); 29m. Jeremías Lázaro por Manuel Romero (INS); 35m. Milton Valenzuela por Facundo Zabala (IND) e Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND); 40m. Lucas Rodríguez por Elías Pereyra (INS) y Nicolás Cordero por Matías Fonseca (INS).

Árbitro: Luis Lobo Medina

