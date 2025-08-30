Fútbol: Independiente igualó sin goles con Instituto y sigue en el fondo de la tabla

Fútbol: Un clásico de los mejores para disfrutar en jornada sabatina proponen San Lorenzo y Huracán

Independiente no tuvo las respuestas futbolísticas necesarias y profundizó su crisis tras haber empatado 0 a 0 contra Instituto de Córdoba, como visitante, en un encuentro válido por la séptima fecha del Torneo Clausura de Fútbol, jugado en La Docta.

El partido, con pocas llegadas y mucha fricción, terminó con una jugada polémica, ya que en el cuarto minuto de descuento el árbitro Luis Lobo Medina había cobrado un tiro libre a favor del local en el borde del área grande, por considerar que el arquero Rodrigo Rey había tomado el balón fuera de su rectángulo, pero a instancias del VAR cambió su decisión y dio por finalizadas las acciones.

Esto motivó las quejas de los jugadores de Instituto, pero el referi se mantuvo firme y el encuentro se cerró con el marcador en cero, que dejó al equipo rojo en el último puesto de la Zona B, junto a Godoy Cruz, mientras que Instituto se mantiene también en la parte baja de la tabla.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 19 minutos, cuando el lateral Facundo Zabala avanzó por izquierda, se cerró y metió un remate cruzado, que fue contenido por el arquero Manuel Roffo.

Instituto, en tanto, llegó por primera vez a los 27 minutos: Matías Fonseca quedó mano a mano por el costado derecho, encaró al arquero e intentó un remate por debajo del achique del guardameta, que pudo contener el peligro.

¿Qué pasó en el complemento?

En el tercer minuto de descuento, luego de un córner de Gastón Lodico, apareció Nicolás Zalazar para ganar en la altura sobre el borde del área chica, pero su cabezazo se fue desviado.

Ya en el complemento, a los 6 minutos, un desborde por izquierda de Lodico terminó en un centro atrás para el delantero Manuel Romero, cuyo tiro desde la medialuna del área se fue alto.

Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda del volante Luciano Cabral llegó pinchado al segundo poste para el remate de primera del delantero Gabriel Avalos, cuya volea con el empeine fue a las manos del arquero Manuel Roffo.

En 27 minutos, Instituto se acercó con un remate muy lejano, pero cargado de potencia, de Manuel Romero, tapado sobre su palo izquierdo por el arquero Rey.

Dos minutos después, un pase largo puso a correr a Mazzantti, quien avanzó por el costado derecho y metió un remate bajo, al primer palo, contenido por Roffo.

La última llegada del partido fue del equipo cordobés, a los 38 minutos. El extremo Jeremías Lázaro desbordó por derecha y puso un centro rasante para el delantero Jonás Acevedo, cuyo remate, tirándose al piso dentro del área chica, se fue alto. Poco después se instaló la polémica, pero ambos debieron conformarse con un empate que no les sirve de mucho.

La síntesis

Estadio: Instituto.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Elías Pereyra, Fernando Alarcón, Francis Mac Allister; Manuel Romero, Nicolás Zalazar, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca, Damián Puebla. DT: Daniel Oldra.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Julio César Vaccari.

Cambio en el primer tiempo: 39m. Pablo Galdames por Felipe Loyola (IND).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Stefano Moreyra por Francis Mac Allister (INS), 17m. Jonás Acevedo por Damián Puebla (INS); 22m. Diego Tarzia por Matías Abaldo (IND) y Lautaro Millán por Luciano Cabral (IND); 29m. Jeremías Lázaro por Manuel Romero (INS); 35m. Milton Valenzuela por Facundo Zabala (IND) e Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND); 40m. Lucas Rodríguez por Elías Pereyra (INS) y Nicolás Cordero por Matías Fonseca (INS).

Árbitro: Luis Lobo Medina