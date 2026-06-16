vivo

Francia y Senegal ponen primera en el Mundial 2026: ya juegan en Nueva Jersey

Mundial 2026: Los galos, candidatos al título y liderados por Mbappé, se enfrentan a una selección africana que apuesta por la experiencia de Mané y Koulibaly.

El jugador francés Désiré Doué disputa la pelota con el senegalés Krépin Diatta, en el partido que están jugando Francia y Senegal en Nueva Jersey.&nbsp; &nbsp;
Francia y Senegal hacen su debut por el Grupo I en el Mundial 2026. El duelo será en Nueva York.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los hinchas de Senegal

bf53e981de33e5a4242363c7530fb896a418807ew
La afici&oacute;n senegalesa tambi&eacute;n colm&oacute; el estadio de Nueva Jersey y aport&oacute; color, m&uacute;sica y entusiasmo en las tribunas para alentar a su selecci&oacute;n en el esperado duelo frente a Francia.

La afición senegalesa también colmó el estadio de Nueva Jersey y aportó color, música y entusiasmo en las tribunas para alentar a su selección en el esperado duelo frente a Francia.

El afición francesa

6765ff4acb77dc323bd8675efa85a7a689a376afw
Los hinchas franceses han colmado el MetLife Stadium, en East Rutherford, para presenciar el debut de Les Bleus frente a Senegal en el Mundial 2026.

Los hinchas franceses han colmado el MetLife Stadium, en East Rutherford, para presenciar el debut de Les Bleus frente a Senegal en el Mundial 2026.

Minuto a Minuto

Embed
6765ff4acb77dc323bd8675efa85a7a689a376afw
Los aficionados franceses han colmado el MetLife Stadium, en East Rutherford, y armaron una verdadera fiesta en las tribunas para acompa&ntilde;ar a Les Bleus en su debut frente a Senegal en el Mundial 2026.

Los aficionados franceses han colmado el MetLife Stadium, en East Rutherford, y armaron una verdadera fiesta en las tribunas para acompañar a Les Bleus en su debut frente a Senegal en el Mundial 2026.

Te puede interesar

Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde saluda a todos después de su gran actuación en el partido que sostuvo Cabo Verde y España. El golero subió sus seguidores en las redes después de lo realizado en este juego mundialista. 

Mundial 2026: Vozinha en un par de horas se convirtió en un instagramer famoso

Por Redacción Deportes
MUNDIAL 2026. Lionel Scaloni se emocionó con la presencia de Martín Palermo en la conferencia de Prensa. 

Video: El emotivo cruce entre Lionel Scaloni y Martín Palermo que conmovió a todos antes del debut mundialista

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni aún no definió el equipo titular de la Selección Argentina de cara al debut ante Argelia en el Mundial 2026. 

Selección Argentina vs. Argelia: las dudas de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026

Por Gustavo Villarroel