Francia y Senegal ponen primera en el Mundial 2026: ya juegan en Nueva Jersey

Francia comienza su participación en el Mundial 2026 con un desafío que promete ser exigente. En su debut por el Grupo I, el conjunto dirigido por Didier Deschamps se mide con Senegal , una selección que llega con aspiraciones de protagonismo y el objetivo de ratificar el crecimiento que viene mostrando en los últimos años.
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La afición senegalesa también colmó el estadio de Nueva Jersey y aportó color, música y entusiasmo en las tribunas para alentar a su selección en el esperado duelo frente a Francia.
EFE/EPA/SARAH YENESEL
El afición francesa
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Los hinchas franceses han colmado el MetLife Stadium, en East Rutherford, para presenciar el debut de Les Bleus frente a Senegal en el Mundial 2026.
EFE/EPA/SARAH YENESEL
Minuto a Minuto
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Los aficionados franceses han colmado el MetLife Stadium, en East Rutherford, y armaron una verdadera fiesta en las tribunas para acompañar a Les Bleus en su debut frente a Senegal en el Mundial 2026.
EFE/EPA/SARAH YENESEL